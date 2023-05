Кореспонденти AP здобули Пулітцерівську премію за репортажі з Маріуполя.

Ще одну премію здобула New York Times за розслідування вбивств мирних мешканців Бучі російськими військовиками.

Співробітники інформаційної аґенції Associated Press, український документаліст та відеограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка, продюсер Василіса Степаненко та кореспондентка Лорі Гіннант (Lori Hinnant) удостоєні Пулітцерівської премії 2023 року у найпрестижнішій номінації «За служіння суспільству» (For public service). Про це повідомила аґенція Associated Press.

Під час облоги Маріуполя російськими окупантами навесні 2022 року Чернов, Малолєтка та Степаненко були єдиними представниками західних ЗМІ, які стали свідками того, що відбувалося у місті. Зокрема, вони опублікували репортаж із Маріупольського пологового будинку, який потрапив під російський обстріл.

«Не буде перебільшенням сказати, що їхня робота була справжнім служінням суспільству. Вони розповіли світові про людські втрати цієї війни в її перші дні. Вони слугували противагою російській дезінформації та допомогли відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя силою своєї роботи», — розповіла виконавча редакторка AP Джулі Пейс (Julie Pace).

Команда Associated Press здобула ще одну Пулітцерівську премію 2023 року в номінації «Новинна фотографія» — за фоторепортажі з України. Серед фотографів, які розділили цю премію – Євген Малолєтка, Еміліо Моренатті (Emilio Morenatti), Філіпе Дана (Felipe Dana), Родріґо Абд (Rodrigo Abd), Вадим Ґірда (Vadim Ghirda).

Ще дві премії 2023 року отримала газета The New York Times, у тому числі в номінації «Міжнародний репортаж» за розслідування вбивств мирних мешканців Бучі російськими військовиками.