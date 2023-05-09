440-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:04 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 195 620 (+650) осіб,
танків – 3734 (+4) од.,
бойових броньованих машин – 7257 (+4) од.,
артилерійських систем – 3031 (+13) од.,
РСЗВ – 554 (+0) од.,
засобів ППО – 307 (+1) од.,
літаків – 308 (+0) од.,
гелікоптерів – 293 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4) од.,
крилатих ракет – 947 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 5969 (+11) од.,
спеціальної техніки – 388 (+4) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
109,2% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),
41,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),
99,5% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),
98,4% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),
49,7% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),
24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
21,8% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).
09:42 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• У ніч на 8 травня російські війська завдали по Україні чергового широкомасштабного удару ракетами та безпілотниками.
• Українські високопосадовці зазначили, що ЗСУ можуть готуватися до проведення контрнаступальних операцій у травні або червні.
• Окуповане Росією Придністров'я закликало Росію збільшити у регіоні кількість миротворців, які, ймовірно, підтримують зусилля Кремля з дестабілізації Молдови.
• Президент Росії Путін намагається використати парад до Дня Перемоги, щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії.
• Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
• Станом на 8 травня російські війська здійснили незначне просування в межах Бахмута на тлі повідомлень про активізацію наступальних операцій сил "групи Ваґнера" та продовження наземних атак вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
• Російські війська продовжували оборонні операції на півдні України.
• За повідомленнями, російська влада посилила кампанію з набору представників етнічних меншин на контрактну службу в російську армію.
• Російська окупаційна влада продовжила примусову евакуацію цивільного населення з тилових районів Херсонської та Запорізької областей.
09:31 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва, щоб відзначити День Європи, "де дорогі європейцям цінності відстоюють щодня. Тому це дуже доречне місце для святкування Дня Європи."
09:22 Українська протиповітряна оборона ліквідувала півтора десятка ворожих повітряних цілей у небі над Києвом, якими чотири російські бомбардувальники Ту-95МС атакували з району Каспійського моря, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
В Голосіївському районі Києва уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя, палаючий уламок загасили, постраждалих та пошкоджень немає.
В Шевченківському виявлено уламки ракет на проїжджій частині.
В одному з районів Київської області від ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів, глибиною понад 2,5метри; на території населеного пункту області виявили частини ворожої ракети, є пошкодження цивільної інфраструктури. повідомив начальник обласного главку Національної поліції Андрій Нєбитов.
09:11 Вчора ввечері, близько 22:00 години, росіяни випустили 8 крилатих ракет «Калібр» із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід».
Нині, коло 04:00 ранку, росіяни здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (з району Каспію).
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Загалом за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України.
09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Стара Гута, Шалигине, Новослобідське, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка, Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.
На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне - Донецької.
На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.
На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.
На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка та Вугледар.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Гуляйполе і Новоданилівка Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них - Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.
Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів. Везуть його у напрямку АР Крим.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено, зокрема, ворожий розвідувальний БпЛА типу “Zala”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі.
09.05.2023