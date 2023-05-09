440-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:04 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 195 620 (+650) осіб, танків – 3734 (+4) од., бойових броньованих машин – 7257 (+4) од., артилерійських систем – 3031 (+13) од., РСЗВ – 554 (+0) од., засобів ППО – 307 (+1) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4) од., крилатих ракет – 947 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5969 (+11) од., спеціальної техніки – 388 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

109,2% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

41,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

99,5% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

98,4% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

49,7% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,8% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:42 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч на 8 травня російські війська завдали по Україні чергового широкомасштабного удару ракетами та безпілотниками. • Українські високопосадовці зазначили, що ЗСУ можуть готуватися до проведення контрнаступальних операцій у травні або червні. • Окуповане Росією Придністров'я закликало Росію збільшити у регіоні кількість миротворців, які, ймовірно, підтримують зусилля Кремля з дестабілізації Молдови. • Президент Росії Путін намагається використати парад до Дня Перемоги, щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії. • Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. • Станом на 8 травня російські війська здійснили незначне просування в межах Бахмута на тлі повідомлень про активізацію наступальних операцій сил "групи Ваґнера" та продовження наземних атак вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. • Російські війська продовжували оборонні операції на півдні України. • За повідомленнями, російська влада посилила кампанію з набору представників етнічних меншин на контрактну службу в російську армію. • Російська окупаційна влада продовжила примусову евакуацію цивільного населення з тилових районів Херсонської та Запорізької областей.

09:31 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва, щоб відзначити День Європи, "де дорогі європейцям цінності відстоюють щодня. Тому це дуже доречне місце для святкування Дня Європи."

09:22 Українська протиповітряна оборона ліквідувала півтора десятка ворожих повітряних цілей у небі над Києвом, якими чотири російські бомбардувальники Ту-95МС атакували з району Каспійського моря, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

В Голосіївському районі Києва уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя, палаючий уламок загасили, постраждалих та пошкоджень немає.

В Шевченківському виявлено уламки ракет на проїжджій частині.

В одному з районів Київської області від ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів, глибиною понад 2,5метри; на території населеного пункту області виявили частини ворожої ракети, є пошкодження цивільної інфраструктури. повідомив начальник обласного главку Національної поліції Андрій Нєбитов.

09:11 Вчора ввечері, близько 22:00 години, росіяни випустили 8 крилатих ракет «Калібр» із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід».

Нині, коло 04:00 ранку, росіяни здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (з району Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: