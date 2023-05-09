Китай вислав з країни канадського консула.

Канада напередодні оголосила персоною non grata китайського дипломата.

 

 

Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, дев’ятого травня, що оголошує персоною non grata генеральну консулку Канади в Шанхаї Дженніфер Лінн Лалонд (Jennifer Lynn Lalonde) у відповідь на висилку канадською владою китайського дипломата. Про це повідомила телекомпанія CNN.

 

«У відповідь на нерозумну поведінку Канади Китай вирішив вжити контрзаходів у відповідь і вніс консулку генерального консульства Канади в Шанхаї Дженніфер Лінн Лалонд до списку "небажаних осіб"», – йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичного відомства КНР.

 

Канадській дипломатці наказано залишити Китай до 13 травня. МЗС КНР наголошує, що «Китай залишає за собою право на подальші дії у відповідь».

 

Напередодні міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі (Melanie Joly) оголосила персоною non grata дипломата генконсульства КНР у Торонто Чжао Вея. «Канада ухвалила рішення оголосити персоною non grata Чжао Вея. (...) Ми не терпітимемо іноземного втручання у наші внутрішні справи в будь-якій формі. Дипломатів у Канаді попередили, що в разі подібної поведінки їх відправлять додому», – йдеться в опублікованій на сайті канадського МЗС заяві. Зазначається, що «це рішення було ухвалене після ретельного вивчення всіх чинників».

 

Канадські ЗМІ повідомляють, що дипломата висилають «у зв'язку зі звинуваченнями у зборі розвідувальної інформації про сім'ю канадського парламентаря від консервативної партії». Канадська розвідувальна служба безпеки (Canadian Security Intelligence Service – CSIS) виявила, що співробітник китайського генконсульства чинив тиск на депутата Майкла Чонга та його родичів після того, як той виступив з пропозицією засудити поводження Китаю з уйгурською мусульманською меншиною.

 

Посольство Китаю в Оттаві рішуче засудило висилку свого дипломата і надіслало ноту протесту уряду Канади.

09.05.2023

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