У Тернополі показали фото та документи часів окупації області під час Другої світової.

Державний архів Тернопільщини на онлайн-виставці "Ні нацизму, ні рашизму" представив документи та фото, які розповідають про період окупації нацистськими військами області під час Другої світової війни. Про це йдеться на fb-сторінці архіву.

В архіві згадують, що восени 1941 року розпочалося масове вивезення молоді до Німеччини для примусової праці на фабриках, заводах і в сільському господарстві. Відомо, що з Тернопільщини було вивезено 5 017 чоловіків і 2 003 жінки. Окупувавши область, нацисти почали руйнувати культурно-освітні установи, навчальні заклади, грабували і вивозили їх майно та коштовності.

Тоді було цілком знищено обласну бібліотеку та 42 бібліотечні приміщення в районах. У Тернополі було зруйновано драматичний театр, єврейський театр, обласну філармонію, хорову капелу, будинок народної творчості. Майно, музичні інструменти, костюми, декорації пограбовано і вивезено до Німеччини. Така доля спіткала і Тернопільський краєзнавчий музей.

Нацистські окупанти руйнували і грабували майно культових споруд. Серед них пам’ятки старовинної культури та архітектури – Хрестовоздвиженська церква XVI ст, Домініканський костел XVIII ст., будинок синагоги XVII століття.

"За час окупації міста німці вивезли обладнання 29 промислових підприємств. Тільки в Тернополі зруйнували тютюнову фабрику, м’ясокомбінат, меблеву фабрику, фабрику музичних інструментів, пивзавод, млин. Так, місто Тернопіль після бойових дій березня-квітня 1944 року виглядало майже суцільною руїною. Вибухами бомб і снарядів було знищено близько 80% будівель", – додають у повідомленні.

Онлайн-виставку "Ні нацизму, ні рашизму" можна переглянути за посиланням.