Британія відрядила фрегат до Північного моря для спостереження за російськими кораблями.

Існує підозра, що росіяни спробують своїми суднами загрожувати коронації Чарльза ІІІ, на яку прибула рекордна кількість світових лідерів..

Командування ВМС Великої Британії відрядило протикорабельний фрегат типу «23» для спостереження за кораблями ВМФ Росії в Північному морі. Про це повідомила газета The Sun з покликом на джерело в британському міністерстві оборони.

«Фрегат попрямував до Північного моря для ведення спостереження за російськими кораблями», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що фрегат «оснащений протикорабельними ракетами Harpoon».

«Нам відомо про невелику кількість російських кораблів, які проводять навчання поблизу берегів Великої Британії, і ми уважно стежимо за ситуацією», – сказало джерело в британському оборонному відомстві.

Йдеться про чотири російські військові кораблі і два допоміжні кораблі, які нещодавно з'явилися у британських водах. До складу російської флотилії входять фрегат «Адмирал Григорович», корвети «Сообразительный», «Стойкий» і «Одинцово», а також буксир «Гребельский» і танкер «Кама». Згідно з інформацією розвідки, кораблі оснащені крилатими ракетами «Калібр», здатними нести ядерні боєголовки.

Джерело в міноборони розповіло The Sun, що російські військові кораблі зійшлися в Північному морі зі своїх численних баз для навмисної демонстрації сили. За словами джерела, «маневри з бряцанням зброєю були навмисно приурочені до коронації короля Чарльза ІІІ».

Королівські ВПС підняли морські патрульні літаки Poseidon P-8 разом із норвезькими й американськими союзниками, щоб відстежувати російські військові кораблі, оскільки до Лондона прибула рекордна кількість світових лідерів. Коронація відбудеться в суботу, шостого травня.