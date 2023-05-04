День міста у Львові. Програма заходів.

Цими вихідними місту Лева виповниться 767 років. З цієї нагоди заплановано низку подій, про які повідомили у Львівській міській раді.

Субота, 6 травня

О 13:00 – урочиста церемонія підняття прапора міста Львова на площі Ринок. Спочатку міський сурмач виконає "Мелодію міста", а потім військовослужбовець, який проходить лікування у реабілітаційному центрі "Незламні", підніме прапор Львова.

"На захід запрошено військових, представників духовенства, почесних громадян Львова. Окрім того у цей день буде започатковано нову традицію, деталі якої поки не розголошують, щоб це був сюрприз для львів’ян і гостей міста", – йдеться у повідомленні.

О 17:00 цього ж дня на Личаківському кладовищі відбудеться спільна молитва за участі родин загиблих Героїв. Молитва розпочнеться на Полі почесних поховань №86-А та продовжиться на Полях №67 та №76.

Неділя, 7 травня

У Стрийському парку пройде благодійна виставка-ярмарок "Львів – місто міст". З нагоди Дня міста Львів, як "місто міст", збере українців із Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини, Сумщини, Київщини, Запоріжжя та Криму, які зараз живуть та творять у Львові. Гості події дізнаються про культурні особливості з прифронтових і окупованих регіонів і долучаться до збору коштів для потреб Збройних Сил України.

З 13:00 до 18:00 на виставці-ярмарку відбуватимуться лекції, майстер-класи, музичні виступи, готуватимуть страви, а у релокованих підприємців можна буде придбати крафтові вироби, каву та випічку.

Гедлайнер події – Віктор Павлік. Місце проведення – Стрийський парк, відпочинковий простір «Русалки place» (вул. Уласа Самчука, 22).

У міських закладах культури на неділю заплановано кілька благодійних подій. Зокрема:

з 12:00 до 16:00 на площі біля медіатеки "Мультиплекс" (вул. В. Симоненка, 10) Львівська муніципальна бібліотека спільно з ГО "Рівні можливості для всіх" й Будинком дитячої та юнацької творчості Личаківського району запрошують на благодійний бібліотечний ярмарок з майстер-класами для дітей та дорослих, фотовиставкою "Незламні", поетичною екскурсією та авторськими читаннями "Винайдення міста", флешмобом "767 оплесків" та ін.

Львівський кіноцентр з 13:00 до 18:00 запрошує на благодійну акцію, організовану спільно з Львівською мистецькою школою №10, народними домами смт Брюховичі та Винників. На площі перед Львівським кіноцентром (вул. Володимира Великого 14а–18) відбуватиметься ярмарок, численні майстер-класи, а також виступи танцювальних та вокальних колективів.

Також 7 травня заклади загальної середньої та позашкільної освіти запрошують на святкові фестивалі до Дня міста у кожному районі. На локація гостей чекають ярмарки зі смаколиками, різноманітні ігри та майстер-класи, а також виступи дітей. Ярмарки відбуватимуться за адресами:

школа №6, вул. Зелена, 22

школа №77, вул. Виговського, 7а

ліцей №38, вул. Порічкова, 4а

школа №99, вул. Творча, 1

площа перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці, майдан святого Івана Павла ІІ Папи Римського, 1

площа перед школою №36 і ліцеєм №2, вул. Володимира Великого, 55 а

Виставка-ярмарок "Львів – місто міст" та заклади освіти виручені кошти скерують на закупівлю дронів для 125-ї бригади територіальної оборони, а благодійні події від закладів культури мають на меті зібрати гроші на Starlink для 24-ї механізованої бригади імені короля Данила.

Крім того, з нагоди свята у суботу та неділю львівські трамваї і тролейбуси виїдуть на маршрути, прикрашені національними прапорцями і прапорцями з гербом міста Львова.