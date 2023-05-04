День міста у Львові. Програма заходів.

 

Цими вихідними місту Лева виповниться 767 років. З цієї нагоди заплановано низку подій, про які повідомили у Львівській міській раді.

 

 

Субота, 6 травня

 

О 13:00 – урочиста церемонія підняття прапора міста Львова на площі Ринок. Спочатку міський сурмач виконає "Мелодію міста", а потім військовослужбовець, який проходить лікування у реабілітаційному центрі "Незламні", підніме прапор Львова.

 

"На захід запрошено військових, представників духовенства, почесних громадян Львова. Окрім того у цей день буде започатковано нову традицію, деталі якої поки не розголошують, щоб це був сюрприз для львів’ян і гостей міста", – йдеться у повідомленні. 

 

О 17:00 цього ж дня на Личаківському кладовищі відбудеться спільна молитва за участі родин загиблих Героїв. Молитва розпочнеться на Полі почесних поховань №86-А та продовжиться на Полях №67 та №76.

 

Неділя, 7 травня

 

У Стрийському парку пройде благодійна виставка-ярмарок "Львів – місто міст". З нагоди Дня міста Львів, як "місто міст", збере українців із Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини, Сумщини, Київщини, Запоріжжя та Криму, які зараз живуть та творять у Львові. Гості події дізнаються про культурні особливості з прифронтових і окупованих регіонів і долучаться до збору коштів для потреб Збройних Сил України.

 

З 13:00 до 18:00 на виставці-ярмарку відбуватимуться лекції, майстер-класи, музичні виступи, готуватимуть страви, а у релокованих підприємців можна буде придбати крафтові вироби, каву та випічку.

 

Гедлайнер події – Віктор Павлік. Місце проведення – Стрийський парк, відпочинковий простір «Русалки place» (вул. Уласа Самчука, 22).

 

У міських закладах культури на неділю заплановано кілька благодійних подій. Зокрема:

 

з 12:00 до 16:00 на площі біля медіатеки "Мультиплекс" (вул. В. Симоненка, 10) Львівська муніципальна бібліотека спільно з ГО "Рівні можливості для всіх" й Будинком дитячої та юнацької творчості Личаківського району запрошують на благодійний бібліотечний ярмарок з майстер-класами для дітей та дорослих, фотовиставкою "Незламні", поетичною екскурсією та авторськими читаннями "Винайдення міста", флешмобом "767 оплесків" та ін.

 

Львівський кіноцентр з 13:00 до 18:00 запрошує на благодійну акцію, організовану спільно з Львівською мистецькою школою №10, народними домами смт Брюховичі та Винників. На площі перед Львівським кіноцентром (вул. Володимира Великого 14а–18) відбуватиметься ярмарок, численні майстер-класи, а також виступи танцювальних та вокальних колективів.

 

Також 7 травня заклади загальної середньої та позашкільної освіти запрошують на святкові фестивалі до Дня міста у кожному районі. На локація гостей чекають ярмарки зі смаколиками, різноманітні ігри та майстер-класи, а також виступи дітей. Ярмарки відбуватимуться за адресами:

 

школа №6, вул. Зелена, 22

школа №77, вул. Виговського, 7а

ліцей №38, вул. Порічкова, 4а

школа №99, вул. Творча, 1

площа перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці, майдан святого Івана Павла ІІ Папи Римського, 1

площа перед школою №36 і ліцеєм №2, вул. Володимира Великого, 55 а

 

Виставка-ярмарок "Львів – місто міст" та заклади освіти виручені кошти скерують на закупівлю дронів для 125-ї бригади територіальної оборони, а благодійні події від закладів культури мають на меті зібрати гроші на Starlink для 24-ї механізованої бригади імені короля Данила.

 

Крім того, з нагоди свята у суботу та неділю львівські трамваї і тролейбуси виїдуть на маршрути, прикрашені національними прапорцями і прапорцями з гербом міста Львова.

 

04.05.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
434-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.
03.05.23 | | Україна
Павел Смоленський. In memoriam
Андрій Павлишин
Упокоївся блискучий журналіст, легенда польської преси, незрівнянний публіцист, знавець української проблематики і приятель України, рівних якому можна полічити на пальцях однієї руки
02.05.23 | | Минуле
Епоха «Підгірян» Вербицького: історія, контекст, мова
Вікторія Антошевська
На конкурсі Театрального комітету товариства «Руська бесіда» 1865 р. автори «Підгірян» здобули першу премію. Ця вистава справила справжній фурор: лише за життя Вербицького була поставлена 70 разів, а в 1918 р. у Києві відбувся її 500-тий (!) показ.
02.05.23 | | Штука
433-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи ЗСУ минулої доби відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
02.05.23 | | Україна
 «Сови летіли, летіли...»
Андрій Содомора
Придивіться до «питомих» російських слів і здивуйтеся, скільки серед них є семантично чужими кальками з латини: ніби хтось перекладаючи окремо префікс-корінь-суфікс, творив їхню мову
01.05.23 | | Дискурси
Колись то мусило статися
Юрко ТИМЧУК
Крім рецидивів популізму у вигляді «серйозної рекомендації» верховного головнокомандувача головнокомандувачу ЗСУ відправляти на фронт тилових військкомів, трапляються події і не позбавлені сенсу, і геть безглузді.
01.05.23 | | Україна
Моя Софія Яблонська. Зоїка
Оксана Булавіна
А чи думала ця маленька дівчинка з надміру слабким здоров’ям, бігаючи вздовж золотистих ланів пшениці, стати мандрівницею?
01.05.23 | | Минуле
432-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи ЗСУ минулої доби відбили понад 36 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
01.05.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.