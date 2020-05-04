День міста у Львові планують відзначити восени.


З огляду на карантинні обмеження, цього року офіційно День міста у Львові планують відзначити на початку осені, – повідомили у пресслужбі ЛМР. Проте, як зазначив міський голова Андрій Садовий в ефірі радіо «Львівська хвиля», це залежатиме від загальної ситуації в країні.

 

 

«Будемо дивитися, як буде розгортатися ситуація в Україні, і вже тоді прийматимемо кінцеве рішення. Думаю, що відзначатимемо десь на початку осені. Але, наголошую, все залежить від загальної ситуації в країні», – зазначив Садовий.

 

Він додав, що вчора у Львові влаштували своєрідну «репліку» до святкування Дня міста і всі заходи присвятили медикам.

 

 

 

Нагадаємо, цими вихідними у Львові мали б відзначати День міста. Через карантин масові святкування, як і нагородження відзнаками з нагоди Дня міста («Львів’янин року», «Почесний львів’янин» і «Шляхетна родина»), вирішили перенести, втім, влаштували кілька заходів на знак вдячності медикам за їхню роботу.

 

Зокрема, скульптури чотирьох фонтанів на площі Ринок і левів біля міської Ратуші вчора одягли в захисні маски з написом «Дякую, лікарю» та символічні медичні халати.

 

 

До входу в Ратушу на конях під’їхали Король і Королева Львова, які подякували медикам за їхню роботу. Слова вдячності також висловили Андрій Садовий з дружиною, які зустрічали Короля й Королеву. А львівський лікар Гнат Герич підняв прапор міста на штандарті біля Ратуші. Відтак сурмачі виконали традиційну мелодію міста, а хор «Гомін» – Гімн України.

 

Усі фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

Зазначимо, через карантин було вирішено перенести святкування Дня міста і в Івано-Франківську, який планували відзначати 7 травня. Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, святкування мають намір влаштувати 9 жовтня – в першу річницю створення Івано-Франківської ОТГ. Частину заходів перенесуть на 24 серпня, День Незалежності. 

 

04.05.2020

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