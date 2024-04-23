Відзначення Дня Львова перенесли на найближчі вихідні.

 

Цього року Львів відзначає 768 років від першої письмової згадки. З цієї нагоди в місті проведуть кілька заходів, присвячених захисникам України. Відзначення Дня міста заплановане на вихідні 27–28 квітня. Про це повідомили у Львівській міські раді.

 

 

"День міста Львова завжди був пов’язаний з Днем святого Юрія – покровителя нашого міста. І всі святкування відбувалися в найближчі вихідні після цього дня. Зважаючи на те, що за новим календарем, на який перейшла і Православна церква України, і Українська греко-католицька церква, день св. Юрія, покровителя нашого міста, буде відзначатися 23 квітня, ми відзначатимемо День міста цими вихідними. Окрім того, на початку травня, коли ми звично мали День міста, цьогоріч буде Великдень, а для львів'ян це теж велике свято, то цього року день народження Львова ми відзначатимемо 27–28 квітня", – розповіла Ірина Кулинич, заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань. 

 

Тож у п'ятницю, 26 квітня, родинам захисників, які з 2014 року обороняли незалежність України, вручатимуть відзнаки "Почесний знак святого Юрія" (посмертно).

 

У суботу, 27 квітня, на площі Ринок відбудеться урочиста церемонія винесення прапорів військових та оборонних структур України. В такий спосіб, як і торік, у місті вкотре нагадають про подвиги українських бойових підрозділів. 

 

У неділю, 28 квітня, також на площі Ринок відбудеться концерт військового оркестру Академії сухопутних військ. Також у цей день на території шкіл Львівської громади учні разом із батьками і вчителями проводитимуть благодійні ярмарки, кошти з яких також скерують на допомогу військовим. 

 

У ці вихідні у Львові також заплановано чимало подій за програмою «Львів – місто весни»: у суботу фермерський ярмарок на Ринку і Lviv Craft Fest в неділю на площі перед університетом, музичні перформанси і поетичні вечори, майстер-класи з малювання квіткових картин і оздоблення вербової гілки. Більше детально – за посиланням.
 

23.04.2024

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