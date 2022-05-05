Спільна молитва і висадка дерев: Львів та Івано-Франківськ відзначатимуть День міста.

7 травня Івано-Франківськ святкує свій день народження. 360 років тому граф Андрій Потоцький заклав основи майбутнього міста поміж двома ріками, що нині звуться Бистриця Надвірнянська та Бистриця Солотвинська. Дата заснування міста точно не визначена, проте достеменно відомо, що 1662 року Станиславів отримав магдебурзьке право. Цей рік і вважають офіційною датою заснування міста.

З нагоди 360-річчя міста в п'ятницю 6 травня та суботу 7 травня в Івано-Франківську висадять 360 дерев. За словами мера міста Руслана Марцінківа, висадження дерев є найпопулярнішою пропозицією від громади, оскільки жодних гучних святкувань не планується.

Також до Дня міста на міському озері відбудеться благодійний забіг "Біжу для перемоги". Кожен охочий може долучитися до участі, заплативши будь-яку суму стартового внеску та пробігши символічну дистанцію – 3 км. Всі кошти будуть перераховані на рахунок Благодійного фонду «Моє місто Івано-Франківськ», який опікується допомогою військовим. Стартуватимуть учасники о 12:00 біля станції прокату човнів.

У суботу 7 травня о 18 год. у мистецькому просторі “Ваґабундо” (вул. Пилипа Орлика, 7) відкриється виставка франківських художників “Увага! краса та жах, виставка”. Кошти за придбані роботи з виставки підуть на підтримку ЗСУ.

Також 7 травня священники відслужать спільний молебень за перемогу та за полеглих бійців.

У Львові в День покровителя міста Львова – святого Юрія, організовують спільну екуменічну молитву представників духовенства різних конфесій. Молитва відбудеться у п’ятницю, 6 травня, о 15:00 у Гарнізонному храмі свв. апостолів Петра і Павла (вул. Театральна). До спільної молитви запрошують долучатися львів’ян та гостей міста.

Цьогоріч в особливий спосіб помоляться за весь український народ, наше військо та Львів. Як розповів настоятель Гарнізонного храму о. Тарас Михальчук, єднаючись у молитві, наближаємо перемогу України у війні.

«Той, хто розпочинає війну, походить від сил зла. Перемогти зло і диявола, очевидно, без молитви неможливо. Захисники України боронять правду, вони воїни, які несуть світло. Саме вони часто просять про молитву. Спільна міжконфесійна молитва дуже важлива, адже усі ми разом, об’єднані молитвою, наближаємо нашу перемогу, перемогу добра над злом», – сказав о. Тарас Михальчук.

Про особливості цьогорічного Дня міста в умовах воєнного стану розповів директор департаменту Адміністрація міського голови Євген Бойко: «Цього року День міста особливий. Ми не можемо його святкувати, розуміючи, що на передовій наші хлопці бережуть наш спокій і нашу державу. Але молитва – це важлива складова перемоги. Тому в день нашого покровителя святого Юрія проситимемо допомоги у Бога за наших військових, волонтерів і за наше місто».

На сторінці ресурсу «Духовна велич Львова» у Fb відбуватиметься онлайн-трансляція екуменічної молитви.



