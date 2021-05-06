З нагоди 765-річчя Львова провели урочисту церемонію почесної варти.

Сьогодні, 6 травня, Львову виповнилося 765 років. Через карантин у місті утрималися від організації масових заходів. Натомість біля входу до міської Ратуші відбулася оновлена церемонія почесної варти за участі історичних реконструкторів, стилізованих короля і королеви, повідомили у Львівській міськраді.

Фото https://city-adm.lviv.ua

У церемонії взяли участь історичні реконструктори «Ордену Паладинів»: вершники, лицарі, знаменоносець, герольд, стилізовані король і королева. Під час почесної варти лицарі передали міському голові Львова Андрієві Садовому ключ від міста.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Європейські середньовічні міста давно мають свої почесні варти, і ми хочемо, щоб місто Лева з нагоди Дня міста теж мало свою почесну варту та проводило свій офіційний церемоніал. Зокрема, ми хочемо звернути увагу львів’ян на витоки нашої державності», – зазначила директорка департаменту ЛМР Наталія Бунда.

Фото https://city-adm.lviv.ua

За її словами, цей рік особливий ще й тим, що наближається 30 річниця незалежності України, і нова традиція дасть можливість кожному українцеві осмислити наше минуле, теперішнє і майбутнє.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Міський голова Андрій Садовий у вітальному слові з нагоди Дня міста наголосив на особливій ролі лицарів сьогодення – медиків та військових, та висловив колективну подяку усім тих, хто захищає наші кордони та рятує людські життя.

«765 років минуло з того дня, як на карті світу засіяла зірка міста Львова. Сьогодні наші лицарі згадали нам нашу славну історію, яку завжди нам треба знати. Історія Львова, історія України – це завжди історія перемоги. Сьогодні ми з вами будемо говорити про лицарів сьогоднішньої доби – наших військових, які охороняють наші кордони, які сьогодні є нашою гордістю. Вчора з нагоди Дня міста Львова ми номінували одну вулицю іменем Захисників України – це вулиця між Шевченка та Городоцькою. Я хочу подякувати депутатам міської ради, які прийняли таке рішення. Великими оплесками всі дякуємо нашим військовим. Особливо велика подяка сьогодні спільноті медиків, які борються за наше життя. Також рішенням сесії міської ради звання «Почесний громадянин міста Львова» цьогоріч присуджено медичній спільноті Львова», – сказав міський голова.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Він також подякував львів’янам за любов до рідного міста та побажав процвітання: «Я сьогодні хочу побажати всім, щоб ми у цей складний час завжди мали мудрість митрополита Андрея Шептицького, щоб ми мали сміливість, яку мав захисник та патрон нашого міста св. Юрій. Бажаю усім добра, багато гараздів, процвітання. Слава місту Львову! Слава Україні!».

Фото https://city-adm.lviv.ua

Прапор Львова на штандарті біля міської Ратуші підняли завідувачка Центру терапії Лікарні швидкої допомоги Львова Марта Сайко та в. о. командира 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Віктор Гуршал. Опісля гості та мешканці міста заспівали Гімн України.

6 травня – День святого Юрія, захисника Львова. Із духовними настановами до містян звернувся капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Щойно завершилося богослужіння в нашій головній греко-католицькій святині – Соборі св. Юра. Саме там, на Святоюрській горі, день і ніч руки, піднесені до небес, просять в Бога миру і ясного неба для нашого Львова і нашого українського народу. Ми святкуємо день народження нашого міста в контексті свята Великодня, коли в наших храмах відкриті царські врата, які показують душу храму. Ці врата є і символом нашого міста, адже Львів має свою живу, щиру душу. Ми бачимо цю душу в наших львів’янах: від найменшого працівника комунального підприємства, який щоранку робить вулиці Львова чистими, до кожного професора, викладача, які формують розум нашого міста. Душею нашого міста є всі ми, львів’яни, тож нехай вона завжди буде світлою, відкритою та чистою», – сказав капелан.

Зазначимо, до концепції створення нової церемонії почесної варти у Львові долучилися військово-історичний клуб «Орден Паладинів», що діє при громадській організації «Спілка молоді «Нове покоління», а також громадські діячі та історики. Церемонія звернула увагу на 1300 рік та стала продовженням мілітарних традицій Європи. Подія акцентувала увагу на тяглості нашої державності та спадковості державотворення від часів Королівства Русі. Інших офіційних заходів з нагоди 765-річчя Львова не передбачено.