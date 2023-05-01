ПАР попросила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС.

Бо інакше його довелося б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Влада Південно-Африканської Республіки попросила президента Росії Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який відбудеться у Дурбані цього літа. Як пише південноафриканська газета Sunday Times з покликом на свої джерела, представники керівництва ПАР неформально передали Кремлю, що змушені будуть затримати Путіна через ордер, виданий на його арешт Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини в Україні. Виконати рішення МКС у ПАР зобов'язані, адже країна ратифікувала Римський статут.

«У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати», – сказав представник уряду ПАР.

Як пише Sunday Times, минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса (Cyril Ramaphosa) призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віцепрезидентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.

На думку співрозмовника видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті через відеозв'язок з Москви.

Як уже писало наше видання, 25 квітня на пресконференції під час візиту до Фінляндії Рамапоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) ухвалила рішення про вихід ПАР з Міжнародного кримінального суду, вважаючи це «розсудливим кроком» з огляду на «несправедливе ставлення (суду) до деяких країн». Утім вже наступного дня канцелярія глави держави заявила, що ПАР не планує виходити з Міжнародного кримінального суду. «Південно-Африканська Республіка залишається стороною, яка підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права», – йдеться у заяві на сайті президента ПАР.

Наприкінці березня речник Кремля Дмітій Пєсков заявив, що рішення про участь президента Росії у саміті в Дурбані наразі немає.