ПАР передумала виходити з Міжнародного кримінального суду.

Тож за країною зберігається обов’язкок арештувати воєнного злочинця Путіна, щойно той прибуде до ПАР на саміт БРІКС у серпні.

Сиріл Рамапоса

Південно-Африканська Республіка не планує виходити з Міжнародного кримінального суду всупереч словам президента країни Сиріла Рамапоси (Cyril Ramaphosa). Про це йдеться у заяві канцелярії глави держави – повідомила телерадіокомпанія ВВС. «Південно-Африканська Республіка залишається стороною, яка підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права», — йдеться у заяві на сайті президента ПАР.

Нагадаємо, що у вівторок, 25 квітня, на пресконференції під час візиту до Фінляндії Рамапоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) ухвалила рішення про вихід ПАР з Міжнародного кримінального суду, вважаючи це «розсудливим кроком» з огляду на «несправедливе ставлення (суду) до деяких країн».

Тепер же президентська адміністрація ПАР називає «помилковим коментарем» заяву, яку 25 квітня зробили правляча партія та президент країни про те, що ПАР виходять із юрисдикції суду. У новій заяві наголошується, що країна залишається підписантом Римського статуту.

Міжнародні експерти пояснюють таку шарпанину в південно-африканському керівництві тим, що в серпні в країні має відбутися саміт країн БРІКС, на який за статусом мають запросити президента Росії Путіна. А минулого місяця МКС видав ордер на арешт кремлівського шефа за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей. Це означає, що Преторія формально має затримати Путіна зразу ж після прибуття до ПАР.

Південно-Африканська Республіка має тісні зв'язки з Москвою. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому минулого року ПАР публічно не засудила дії Москви, заявивши, що хотіла б зберегти нейтралітет і надає перевагу діалогу з метою завершення збройного конфлікту. За словами Рамапоси, ПАР зайняла позицію неприєднання, щоб гарантувати свою роль посередника, і він кілька разів розмовляв із Путіним та наполягав на необхідності перемовин.