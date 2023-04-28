Путіна оголошено персоною non grata в Молдові.

Загалом молдовський уряд склав «чорний список» російських громадян, які не зможуть більше потрапити до країни.

Дорін Речан

Президента Росії Путіна оголошено небажаною особою на території Республіки Молдова. Про це в п'ятницю, 28 квітня, заявив прем'єр-міністр Дорін Речан в етері передачі Cutia Neagră («Чорна скринька») на молдовському телеканалі TV8 – повідомляє інформаційна аґенція IPN.

За словами Речана, у Молдові складено «чорний список» громадян РФ, які не зможуть потрапити до країни. При цьому, як він зазначив, деякі посадові особи дізнаються про те, що вони включені до нього, лише під час спроби в'їзду до Молдови.

«У нас є довгий список, і ми не пустимо цих людей до нашої країни. Республіка Молдова – незалежна, суверенна країна, і будь-кому, хто не поважає вибір народу, вибір громадянина, ми скажемо, що кожен має знати своє місце, і якщо вони мають справи у своїй країні, нехай займаються ними», – заявив Дорін Речан. Він зазначив, що йдеться про осіб, які «пропагують та сіють війну»,

Молдовський прем’єр все ж пообіцяв колись оприлюднити «чорний список». «Якогось моменту ми зробимо список публічним. Наразі достатньо того механізму, який працює сьогодні. Не знаю, чи потрібно витрачати ресурси держави на складання публічного списку», – пояснив він.

Відомо, що окрім Путіна до «чорного списку» потрапив, наприклад, співзасновник Молдовсько-російської ділової спілки Ігор Чайка. В згаданому інтерв’ю прем'єр натякнув, що й російський виконавець Філіпп Кіркоров, а також інші російські артисти, які відзначилися провоєнною риторикою, більше не зможуть потрапити до Молдови. «У тому числі й тих, хто називає себе діячами культури, але намагаються просувати воєнний порядок денний, втручатися у політику Республіки Молдова, зокрема їм не дозволено в'їзд. Ми можемо зробити списки публічними, але гадаю, що краще діяти, ніж говорити. Важливо, щоб ми, влада та ЗМІ пояснили, хто такий Кіркоров і чому він токсичний», – наголосив прем'єр-міністр Республіки Молдова.