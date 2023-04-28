429-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:58 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули перші 155-мм самохідні артилерійські установки Caesar від Данії. "У серпні ми почали один проєкт з Королівством Данія про можливість отримати артилерійські системи – у свій час для своїх Збройних Сил замовили дивізіон французьких модернізованих самохідних артилерійських установок CAESAR. Так-от, данські CAESAR уже заїхали в Україну та заступили на бойове чергування", – повідомив Резніков. Данія має намір передати Україні всі свої 19 "Цезарів".

12:31 Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу зустрівся з очільником оборонного відомства Китаю Лі Шанфу у Нью-Делі, Індія. Там проходить нарада міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва.

12:05 Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла – станом на 12:00 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 11 загиблих. Іще 18 осіб зазнали поранень. Серед загиблих є двоє дітей.

11:41 Під час ранішньої ракетної атаки на Україну російські війська використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К", повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

11:29 Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, ранкова ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання, складною залишається ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт, повідомили в "Укренерго". Хоч водопілля спадає, гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, а й упродовж усієї доби. Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, а також незначний імпорт зі Словаччини.

11:12 Державний зрадник, колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник має намір балотуватися у місцеві "депутати" на незаконних "виборах" на окупованій території Запорізької області. На сайті російської правлячої партії "Єдина Росія" зазначено, що Табачник є "радником" так званого очільника окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області.

10:56 До України прибули президенти Чехії та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова. "Ми двоє поділяємо цінності свободи та справедливості. Важко бачити на власні очі, що українці платять за це найдорожчу ціну. Кров'ю і життям власних громадян. У боротьбі з агресором захищають спільне. Тому ми будемо стояти за ними", – запевнив Павел.

10:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 134 населені пункти на території 11 областей України, підтверджено ураження 57 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:23 За чотири дні до підриву "Північного потоку" у Балтійському морі над місцем вибуху спостерігали російське судно SS-750. У Міністерстві оборони підтвердили інформацію про присутність російського корабля. Видання Information.dk пише, що судно SS-750 помітило та сфотографувало датське патрульне судно 22 вересня 2022 року. Цей корабель призначений власне для проведення операцій під водою; він має на борту мінісубмарину.

10:11 Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла до семи – у лікарні помер чоловік, який отримав важкі травми. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, з-під завалів врятували 17 людей, зокрема трьох дітей; наразі дев'ятеро перебувають у лікарні. Унаслідок ракетного удару росіян по Умані повністю знищено 27 квартир у багатоповерховому будинку. У під'їзді мешкало 109 осіб.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що у 2023 році щорічні російські міжнародні армійські ігри не відбудуться. Ці ігри, які позиціонувалися як "військові олімпійські ігри", символізували спробу Росії відновити військову сферу в центрі популярної культури. Цей захід, схожий на фестиваль, особливо відомий завдяки танковому біатлону. • Росія, ймовірно, скасувала ігри головним чином через побоювання, що у воєнний час вони будуть сприйматися як несерйозний захід. Російські націоналістичні коментатори, в тому числі колишній офіцер розвідки Іґорь Ґіркін, жорстко критикували міністерство оборони Росії за те, що воно проводило ігри в 2022 році. • Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні російське міноборони побоюється, що нестача танків, танкових екіпажів та іншого кваліфікованого персоналу поставить під загрозу звичне домінування російської команди в медальному заліку.

09:52 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування, схоже, змінює керівництво командних органів, пов'язаних із формуванням, забезпеченням і логістикою збройних сил: генерал-полковник Алєксєй Кузьменков, заступник директора росгвардії, змінив на посаді заступника міністра оборони РФ з тилового забезпечення.генерал-полковника Міхаіла Мізінцева, колишній начальник 8-го управління генштабу РФ (захист державної таємниці) Юрій Кузнєцов очолить головне управління кадрів міноборони РФ, а Станіслав Гаджимагомедов, заступник начальника головного оперативного управління генштабу РФ, замінить генерала Олега Горшеніна на посаді начальника національного центру управління обороною. Офіційні російські джерела поки що не підтвердили цих змін.

• Три командні органи, які, за повідомленнями, отримують нове керівництво в рамках цієї перестановки, заслуговують на увагу, оскільки вони пов'язані з управлінням аспектами формування російських сил, забезпеченням військ і наглядом за логістикою. Національний центр управління обороною Росії є органом, відповідальним за координацію дій збройних сил Росії і, по суті, нервовим центром усього міністерства оборони (МО) Росії. Поряд з координаційними діями національного центру управління обороною, органи, відповідальні за кадровий і матеріально-технічний нагляд, сприяють виконанню критично важливих функцій забезпечення військ. Російський генеральний штаб, можливо, поспішає запровадити ці зміни, оскільки в російському інформаційному просторі зростає страх перед українським контрнаступом. Ці зміни також свідчать про те, що командири, відповідальні за ці функції, не змогли належним чином сприяти зимовій наступальній операції Росії, яка завершилася без суттєвих здобутків. Однак ці зміни навряд чи ефективно створять умови для того, щоб російські війська могли вчасно відреагувати на український контрнаступ. Вони можуть бути частиною ширших зусиль із реформування та формалізації російських збройних сил у довгостроковій перспективі.

• Західні офіційні особи висловили впевненість у здатності України провести успішний контрнаступ.

• Повідомляється, що російські війська використовують нову тактику, щоб ускладнити здатність української ППО виявляти російські ракети. 27 квітня російські війська завдали чотири ракетні удари по місту Миколаєву, й українські джерела повідомили, що російські війська скеровували ракети, використовуючи різні особливості рельєфу, різну висоту пуску та численні зміни траєкторії, щоб ускладнити їх виявлення українською ППО.

• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, розпочав кампанію з відновлення привернення національної уваги.

• Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 27 квітня в Нью-Делі, Індія, зустрівся з міністрами оборони Китаю Лі Шанфу та міністрами оборони Ірану Мохаммадом Реза Аштіані.

• Російські війська вели оборону на Куп'янському напрямку й обмежили наземні удари в районі Кремінної.

• Російські війська не досягли жодних підтверджених досягнень у Бахмуті або навколо нього, але, можливо, перекидають у район Бахмута додаткові резерви.

• Російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська продовжують мілітаризацію Запорізької атомної електростанції для захисту від можливих українських контрнаступальних операцій.

• The Washington Post повідомила, що у витоку документів американської розвідки йдеться про те, що російське військове керівництво має намір призвати 815 тисяч солдатів, балансуючи водночас між занепокоєнням щодо гострого дефіциту робочої сили.

• 26–27 квітня українські партизани здійснили три окремі атаки на окупованих територіях.

09:39 Другий дивізіон ЗРК "Patriot" став на озброєння ЗСУ, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 189 460 (+540) осіб, танків – 3694 (+0) од., бойових броньованих машин – 7181 (+3) од., артилерійських систем – 2905 (+18) од., РСЗВ – 543 (+1) од., засобів ППО – 294 (+1) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5819 (+14) од., спеціальної техніки – 353 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

41,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

97,0% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

94,3% артилерійських систем (з них 2,4% за минулий тиждень),

48,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:15 Близько 4-ї години ранку росіяни атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь».

11 ракет і 2 БПЛА було збито над Києвом. В Українці Київської області внаслідок падіння уламків російської ракети на житловий багатоповерховий будинок двоє людей травмовані.

7 крилатих ракет було збито над Дніпропетровською областю, одна влучила у приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка і 31-річна жінка, троє людей постраждали; ракетою зруйновано будівлю приватного підприємства.

В Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, в одному з них знищено цілий під’їзд, 6 людей загинуло, 17 постраждалих.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: