427-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:01 Президент України Володимир Зеленський відбув телефонні переговори з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. "Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", – поінформував Зеленський у твіттері.

14:08 Україна евакуювала із Судану 91 українського громадянина, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Зокрема, 83 українців та 4 суданців (які є членами їхніх родин), а з ними 51 іноземця вивезли спеціальним авіарейсом. Іншу групу із 5 українців вдалося у середу вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Іще 3 громадян евакуювали у координації із урядом Німеччини.

13:45 Росія досі утримує у полоні понад 150 військовослужбовців Національної гвардії, захоплених під час окупації Чорнобильської зони відчуження, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. З його слів, усіх працівників самої ЧАЕС звільнено з полону. Стрілець закликав пам'ятати про подвиг працівників ЧАЕС, які 35 днів були під окупацією ворога.

13:27 Збройні Сили України використовуватимуть системи Patriot для роботи по найбільш загрозливих цілях, і їх не раціонально використовувати по ракетах С-300, які можна знешкоджувати іншими ресурсами ППО, заявив спікер ВПС Юрій Ігнат. "Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять. Це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал нашим європейським партнерам, що тут безпека не лише України, а і Європи. Тому що підстанції уже не раз були атаковані. Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків", – сказав Ігнат.

13:09 Президент України Володимир Зеленський на 37-мі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції вшанував у Києві біля меморіалу пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС. "37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації", – заявив Зеленський.

12:42 У травні в Польщі відкриється Центр обслуговування танків Leopard-2 з України – на базі заводу "Бумар-Лабенди" в Гливицях у Сілезькому воєводстві, повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

12:28 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що теперішні темпи постачання озброєнь дозволяють Україні підготувати контрнаступ. "Ми розуміємо, що якщо найближчим часом у такий же спосіб, такими ж темпами відбуватиметься постачання зброї, то у нас є свій план, про який на сьогоднішній день невідомо нікому. Коли починають розповідати про цей так званий великий контрнаступ, майте на увазі, що інформацією про цей контрнаступ володіє дуже обмежене коло осіб. Коли, як і яким способом – ви побачите на власні очі", – сказав Данілов в етері національного телемарафону.

12:19 Станом на сьогодні виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, повідомили в "Укренерго". Все ще триває водопілля. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, а й упродовж всієї доби. Електростанції почали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду. Наразі вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

11:59 Російська окупаційна влада веде активну політику знищення української національної ідентичності шляхом заселення тимчасово окупованих територій вихідцями з російської глибинки, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр: "Країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. Найбільш активно заходи проводяться в Луганській області. З цією метою уряд РФ ініціював масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно з малозабезпечених верств населення".

11:50 Сьогодні станом на 11:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:32 У Південно-Африканській Республіці дезавуювали інформацію про можливий вихід країни з МКС – країна залишається учасником Міжнародного кримінального суду як сторона, що підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне і послідовне застосування міжнародного права, повідомлено на сайті президента ПАР: "Це роз'яснення йде за помилкою в коментарі, зробленому під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячим Африканським національним конгресом щодо статусу Південної Африки стосовно МКС. На жаль, президент помилково ствердив аналогічну позицію сьогодні під час пресконференції. Національний виконавчий комітет АНК також розглянув потенційний вихід із МКС як варіант, що може виникнути як захід останньої інстанції за відсутності правових варіантів, що призвели б до справедливості та послідовності в застосуванні міжнародного права".

10:49 Українська та європейська сторони завершили офіційні процедури внесення змін до Угоди про асоціацію, що відкривають шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС, повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку: Україна переходить до виконання домашнього завдання – гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС у частині роумінгу.

10:26 У Вашингтоні голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж. Вілсон (республіканець), співголова комісії С. Коен (демократ), співголова Конгресового Українського кокусу М. Каптур (демократ) за участю Віктора Ющенка презентували двопартійний проєкт резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України", повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова. У проєкті резолюції зазначається, що Палата представників США:

1) підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;

2) вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;

3) заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати

а) виплату РФ репарацій Україні;

б) допомогу світової спільноти у відновленні України;

в) притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну;

г) відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.

10:07 Канцелярія президента ПАР дезавуювала заяву глави держави Сиріла Рамафоси про намір відмовитися від Римського статуту. "Південна Африка залишається підписантом", – ідеться в коментарі. Офіс уточнив, що помилка виникла через непорозуміння в контактах із правлячою партією (котра нібито готувала законопроєкт про вихід з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду), інформує The Guardian.

10:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 122 населені пункти на території 8 областей України, підтверджено ураження 102 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією загинуло 2 особи та 16 поранено.

09:55 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У західних районах Бахмута тривають запеклі контактні бої. Ключовою подією за останній тиждень стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання дорогою 0506. Інші варіанти доставки України до Бахмута, ймовірно, ускладнені через багнюку на ґрунтових дорогах. Оскільки місто зазнає атаки вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр на заході.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 188 410 (+640) осіб, танків – 3692 (+4) од., бойових броньованих машин – 7162 (+11) од., артилерійських систем – 2877 (+11) од., РСЗВ – 539 (+0) од., засобів ППО – 292 (+1) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5792 (+8) од., спеціальної техніки – 352 (+8) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

41,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

96,6% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

93,4% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

48,4% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,8% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Високопосадовці США та ЄС вважають, що президент Росії Путін не захоче вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.

• Український військовий посадовець [речник Південного оперативного угруповання України Наталія Гуменюк] 25 квітня заявив, що українські сили досягають «вражаючих результатів» у контрбатарейній боротьбі проти російських сил на окупованому Росією східному (лівому) березі річки Дніпро.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин спростував оцінку ISW від 22 квітня про деякі покращення відносин "Ваґнера" з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу.

• Російські ультранаціоналісти продовжують виступати за те, щоби Кремль застосував сталінські репресивні заходи.

• Кремль продовжує уникати відкритих репресивних заходів, ймовірно, через побоювання за стабільність путінського режиму.

• Російські правозахисні організації "ОВД-Инфо", "Меморіал" і "Русь сидящая за решеткой" 25 квітня оскаржили в суді російський закон про цензуру, що забороняє дискредитацію російських військових.

• Російські джерела стверджували, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували атакувати Бахмут і його околиці, а також уздовж лінії фронту Авдіївка–Донецьк.

• Російські мілблогери продовжували різко заперечувати, що українські війська зайняли стійкі позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Міністерство оборони Росії намагається фінансово стимулювати полонених воювати в Україні, пропонуючи їм компенсацію, еквівалентну компенсації російських добровольців.

• Центр українського спротиву повідомив, що українські партизани підірвали блокпост російських військ під Олешками.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів, з яких 2 ракети із ЗРК С-300 – по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Стукалівка, Іскрисківщина, Новоіванівка, Волфине, Павлівка, Костянтинівка та Басівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Зокрема це Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Павлівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Новомайорське, Шахтарське, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області та Козацьке, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон. Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис, пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян, 2 повністю зруйновано. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Зала” та “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.

08:00 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, серед яких чотири (два підводних і два надводних) носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 24 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".