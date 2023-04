Євроунія допоможе Молдові боротися з гібридними загрозами з Росії.

Для цього Брюссель відрядить до Кишинева спеціяльну місію.

Рада Євросоюзу створила спеціяльну партнерську місію ЄУ для Республіки Молдова (EU Partnership Mission in the Republic of Moldova – EUPM Moldova). Рішення ухвалене на тлі спроб Москви гібридними діями дестабілізувати Кишинів, йдеться в заяві високого представника Євроунії з питань зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля.

«Ми є свідками продовження і наростання спроб Росії гібридними діями дестабілізувати Молдову – одну з країн, найбільш постраждалих від наслідків незаконного вторгнення Росії до України. Сьогодні ми збільшуємо підтримку з боку ЄУ, щоб Молдова могла захистити свою безпеку, територіальну цілісність та суверенітет. Розгортання цієї нової місії є ще однією важливою політичною ознакою підтримки ЄУ у нинішніх складних обставинах», – сказано в заяві Борреля, оприлюдненій на офіційному сайті Європейської ради.

Місія, за словами Борреля, надаватиме консультативну допомогу на стратегічному рівні з питань розробки стратегій і політики та визначить потреби в нарощуванні потенціалу в сфері раннього попередження, виявлення, ідентифікації, встановлення джерела загроз та реагування на гібридні загрози. До складу місії входитиме проєктна група, яка відповідає за виявлення та здійснення проєктів у вищезгаданих галузях за тісної координації дій з іншими суб'єктами, які дотримуються аналогічних поглядів. Місія, яка складатиметься винятково з цивільних фахівців, працюватиме на молдовській території протягом двох років.

Нагадаємо, що в лютому цього року президентка Молдови Мая Санду розповіла про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до керівництва у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеґрацію країни та використати Молдову у війні проти України.