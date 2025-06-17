Трамп розпустив групу, яка розробляла стратегію тиску на Росію.

Це може посилити стурбованість європейських союзників з приводу умиротворюючого тону Трампа щодо РФ.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа фактично розпустила міжвідомчу групу, створену для розробки стратегії тиску на Росію і припинення бойових дій в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на неназваних американських чиновників. За їхніми словами, до травня учасникам групи стало зрозуміло, що президент не бажає вступати в конфронтацію з російською владою.

Робоча група була сформована наприкінці березня цього року. На той час частина близьких радників Трампа почали дедалі скептичніше ставитися до готовності Кремля укладати мирну угоду з Україною.

Раніше про існування цієї структури не повідомлялося. За словами джерел Reuters, роботу координували співробітники Ради нацбезпеки Білого дому. У роботі групи брали участь представники Державного департаменту, Міністерства фінансів, Пентаґону і розвідки. На зустрічах обговорювалося, зокрема, як США можуть чинити тиск на колишні радянські республіки та інші країни Східної Європи і Азії, щоб скоротити прибуток Росії від поставок енергоносіїв і обмежити імпорт до РФ підсанкційних товарів.

За словами співрозмовників аґенції, «останній удар» по діяльності групи був завданий близько трьох тижнів тому. Тоді багато співробітників Ради нацбезпеки були звільнені, включно з командою, яка координувала роботу з вирішення російсько-українського конфлікту. Після цього скоротилася і можливість проводити міжвідомчі дискусії з цього питання.

Як зазначає Reuters, Дональд Трамп, який раніше обіцяв у короткий термін домогтися завершення бойових дій в Україні, все частіше став допускати відмову США від посередництва. Джерела аґенції заявили, що в такому випадку завдання робочої групи виглядали все менш актуальним.

Міжнародні аналітики припускають, що розпуск робочої групи посилить стурбованість європейських союзників з приводу умиротворюючого тону Трампа щодо РФ та його небажання висловлювати повну підтримку Україні перед самітом НАТО.