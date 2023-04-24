Більшість британців – за збереження монархії.

Проте Чарльзом ІІІ вони наразі задоволені значно менше, аніж його матір’ю.

Більшість мешканців Великої Британії підтримують свою монархію. Це засвідчили результати опитування громадської думки, проведеного британською аналітичною компанією YouGov напередодні коронації Чарльза III – повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Було опитано майже 4600 осіб. 58% респондентів відповіли, що хотіли б зберегти монархію, 26% воліли б самі обирати главу держави і 16% не змогли відповісти.

Водночас опитування виявило, що інститут британської монархії має слабку підтримку серед молоді. Лише третина молодих людей віком від 18 до 24 років висловилися за трон, інші відповіли, що зовсім не цікавляться королівською родиною.

Підтримка монархії переважно тримається на старшому поколінні британців. Серед опитаних у віковій групі 50–64 роки роялісти становили 67%, у групі старших за 65 років таких 78%.

При цьому багато хто має застереження саме до особистості Чарльза III, а не загалом до монархії. Королева Елізабет II користувалася любов'ю всього народу, навіть його республіканськи налаштованої частини. Тим часом 45% опитаних вважають нового короля відірваним від потреб та інтересів громадськості.

Цей показник організатори опитування вважають особливо дивним, враховуючи, що багато десятиліть принц Чарльз вів суспільно корисну роботу. 1970 року він заснував фонд допомоги молодим людям віком від 11 до 30 років із неблагополучних сімей, і до 2020 року фонд допоміг у соціальній адаптації приблизно мільйону людей. Новий монарх Великої Британії також відомий як активіст у галузі захисту навколишнього середовища та боротьби зі змінами клімату.

На думку соціологів, негативна налаштованість багатьох британців щодо Чарльза III пов'язана з тим, що його сходження на трон збіглося з найгіршою в новітній історії країни соціальною кризою. На тлі різкого подорожчання життя багато британців зараз переживає матеріальні труднощі, q утримання королівської родини на народні гроші може викликати роздратування, особливо у молодих людей.

Водночас роялісти наполягають, що королівська родина приносить країні величезні прибутки, залучаючи туристів і відкриваючи для відвідин свої замки. Від однієї лише сувенірної продукції, пов'язаної з членами королівської сім'ї, господарка Об’єднаного Королівства отримує прибуток у десятки мільйонів.

Коронація Чарльза ІІІ запланована на шосте травня.