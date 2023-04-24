Пекін спробував дезавуювати скандальні висловлювання посла у Франції.

МЗС Китаю запевнило, що країна поважає суверенітет усіх колишніх республік СРСР.

Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн, які були союзними республіками у складі СРСР. Про це на брифінгу у Пекіні в понеділок, 24 квітня, заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Вона також вказала на послідовність позиції КНР щодо українського питання. Пекін, за її словами, готовий сприяти «політичному врегулюванню кризи в Україні».

«Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з цими країнами. З моменту встановлення дипломатичних відносин з цими країнами Китай завжди дотримувався принципів взаємної поваги та паритету в розвитку двосторонніх відносин, які мали дружній та коопераційний характер», — процитував слова Мао телеканал CNN.

У такий спосіб Мао Нін прокоментувала висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шає, які викликали чимале обурення в Україні та Західному світі. Той в етері французького новинного телеканалу La Chaîne Info, відповідаючи на питання модератора щодо Криму, поставив під сумнів його належність Україні, заявивши при цьому, що з погляду міжнародного права щодо суверенітету всіх колишніх радянських республік можна мати сумнів.

На брифінгу в понеділок у Мао Нін запитали, чи ці заяви посла Лу Шає відображають офіційну позицію Китаю. Вона відповіла, що офіційна позиція Пекіна представлена в коментарях МЗС. «Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН», – зазначила Мао. При цьому речниця МЗС прямо не спростувала висловлювання Лу Шає.

Варто також зауважити, що запис інтерв'ю Лу Шає зник з офіційних сторінок посольства КНР у Франції у соцмережах .

Висловлювання посла КНР викликали різку реакцію у низці країн Європи. Латвія, Литва та Естонія викликали представників Китаю у свої зовнішньополітичні відомства для надання пояснень. Висловлювання Лу Шає засудили також Чехія, Італія, Люксембург, Молдова та інші країни. Глава зовнішньополітичного відомства ЄУ Жозеп Боррель висловив сподівання, що слова китайського посла не відображають офіційної позиції Пекіна.