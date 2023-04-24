425-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:46 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 98 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 128 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється..

10:19 Керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк назвала "інформаційним вкидом" повідомлення про висадку українських сил на лівому березні Дніпра на Херсонщині. "Треба довіряти достовірним джерелам та розуміти, що таке висновки аналітиків та що таке звіт про проведену бойову роботу. Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна і не дуже приємна. Ворог, реагуючи на такі інформаційні вкиди, дуже суттєво посилив атаки по протилежному берегу", – заявила Наталія Гуменюк в етері національного телемаратону. З її слів, росіяни обстріляли Херсонський і Бериславський райони – зруйновано близько 30 житлових будинків, постраждали цивільні люди, зруйновано школу в одному з населених пунктів. "Натхненний такою інформацією ворог застосував дуже потужну авіаційну атаку, підтягнув артилерію і намагався довести всіма силами, що утримує позиції. Саме такі наслідки має інформаційний вкид в умовах гібридної війни", – сказала Гуменюк.

10:02 На святкові заходи на честь так званого "дня перемоги" у Москві очікується візит єдиного іноземного лідера – голови Киргизстану Садира Жапарова. "Ми, звичайно, завжди пам'ятаємо, який внесок зробила Киргизія в цю перемогу та захист Москви, це для нас священно", – прокоментував російський віцепрем'єр Алєксєй Авєрчук.

09:45 Військові витрати в усьому світі зросли у 2022 році до рекордних 2,24 трильйона доларів, що на 3,7 відсотка більше рівня 2021 року, оцінив Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI). З них 56 відсотків припадає на Сполучені Штати, Росію та Китай.

Військові витрати України сягнули 44 мільярдів доларів – збільшення на 640% є «найбільшим однорічним збільшенням військових витрат країни, яке коли-небудь фіксувалося в даних SIPRI». Внаслідок збільшення та шкоди економіці України, пов’язаної з війною, військові витрати як частка ВВП зросли до 34% ВВП у 2022 році в порівнянні з 3,2 відсотка у 2021 році.

09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 187 080 (+660) осіб, танків – 3683 (+8) од., бойових броньованих машин – 7139 (+8) од., артилерійських систем – 2849 (+12) од., РСЗВ – 539 (+0) од., засобів ППО – 289 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5753 (+23) од., спеціальної техніки – 339 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

107,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

41,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

95,9% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

92,5% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

48,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист групи "Ваґнера" Євґєній Пріґожин заявив, що він наказав бойовикам "групи Ваґнера" не захоплювати українських військовополонених, а лише вбивати українських військових на полі бою.

• Генштаб України повідомив, що російські війська 23 квітня не проводили наступальних дій на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна. Голова Сіверськодонецької райдержадміністрації Роман Власенко повідомив, що російські війська будують укріплення навколо Сіверськодонецька та інших великих міст Луганської області.

• У Генштабі України повідомили, що військові російських регулярних сил та ПВК "Ваґнера" влаштували перестрілку в Станиці Луганській Луганської області через суперечку щодо відповідальності за тактичні прорахунки та втрати.

• Російські війська продовжують атакувати Бахмут і його околиці, а також уздовж фронту Авдіївка–Донецьк. 23 квітня керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська зосередили основні зусилля на Авдіївському напрямку та здійснили 28 штурмів на Донецькому напрямку.

• Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, показують, що українські війська діють у районах на північний захід від Олешок на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області. Голова Херсонської обласної окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заперечив, що українські війська станом на 23 квітня створили плацдарм на східному (лівому) березі.

• 23 квітня Центр українського спротиву повідомив, що російські сили планують мобілізувати мігрантів із Середньої Азії, погрожуючи депортувати мігрантів і позбавити їх російського громадянства, якщо вони не будуть брати участі у війні.

• Радник Херсонської ВДА Сергій Хлань 22 квітня заявив, що бойовики ПВК "Ваґнера" допомагають російським окупантам встановити контроль над мирним населенням на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

• Білоруське військове ЗМІ стверджувало, що білоруські сили планують розмістити російську тактичну ядерну зброю на базах, де раніше, до виведення ядерної зброї з Білорусі з 1993 по 1996 рік, були розташовані мобільні пускові комплекси.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, тероризуючи мирних жителів та руйнуючи житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Червона Зоря, Павлівка, Кіндратівка, Тимофіївка Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське на Луганщині; Торське та Спірне Донецької області. На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне – Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівку та Невельське. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Новоукраїнку, Вугледар, Золоту Ниву, Пречистівку, Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Томарине, Одрадокам’янка, Ольгівка, Садове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Пошкоджено близько 25 житлових будинків. Є поранені серед мирних громадян. Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай. Так, в місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна. Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян російської федерації, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови - погрожують їм втратою робочих місць. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Мерлін” та 1 - “Орлан-10”, а також 8 дронів-камікадзе типу “Ланцет”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

08:30 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких два підводні носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".