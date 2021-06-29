"Укрпошта" продовжила контракт зі Смілянським на два роки.

Наглядова рада "Укрпошти" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки – до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кандидатуру гендиректора одноголосно підтримали всі члени наглядової ради, включаючи представників акціонера "Укрпошти" – Міністерства інфраструктури України.

"Укрпошта перебуває у критично важливому моменті свого існування: незабаром компанія стане повноправним гравцем на банківському ринку та задіє масштабні інвестиції в 100 млн євро від міжнародних фінансових установ на розвиток інфраструктурних проектів (1850 авто для пересувних відділень, 7 сортувальних центрів). На цьому етапі наглядова рада вважає, що стабільність компанії є першочерговою умовою для досягнення цих амбіційних цілей", – заявив голова наглядової ради Беноіт Плеска.

"Змінювати важче, ніж створювати нове. За ці п’ять років мені вдалося зібрати в Укрпошті сильну команду управлінців і запустити під їхнім керівництвом низку реформ. Зараз потрібно довести ці реформи до логічного результату", – сказав Смілянський.

Він додав, що "Укрпошта" планує будівництво сучасних сортувальних центрів та повну цифровізацію країни зі запуском пересувних відділень у найвіддаленіші населені пункти. "Ці завдання покладені в основу стратегії 2022-2026, яку ми презентуємо вже восени", – сказав Смілянський.

2020 рік "Укрпошта" закінчила з прибутком у 165 мільйонів гривень, половину коштів перерахувала до державного бюджету як дивіденди. Також "Укрпошта" сплатила за минулий рік 3 млрд грн податків та зборів.

"У мене і команди багато планів і лише два роки, щоб все встигнути, адже це мій останній термін на цій посаді. Так, останній", – написав Смілянський у Facebook.

Ігор Смілянський став генеральним директором ПАТ "Укрпошта" у 2018 році.