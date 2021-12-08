«Укрпошта» збудує перше сортувальне депо в Івано-Франківську.

 

«Укрпошта» уклала угоду про будівництво в Івано-Франківську першого із 61 регіонального сортувального депо. Будуватиме сортувальне депо за 14 мільйонів доларів ТзОВ «Солар спецмонтаж-3». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

 

 

«Хороша логістична інфраструктура потрібна не лише у великих містах. Тому в рамках побудови нової логістичної мережі ми підписали договір на будівництво нашого першого регіонального депо в Івано-Франківську», – зазначив він у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

Івано-Франківське депо увійде до львівського кластера і буде використовуватися для обробки кореспонденції регіону, зокрема для відправки кореспонденції до 41 міського поштового відділення, 90 сільських відділень, 31 пересувного відділення та дільниці кур’єрської доставки Івано-Франківської області.

 

«Центр зможе обробляти до 24 тис. посилок на день або 7,5 млн на рік та буде пов'язаний з хабом у Львові», – розповів Смілянський.

 

 

Ігор Смілянський розповів про плани розвитку львівського поштового кластера.

 

«Ми вже розпочали процес будівництва сортувального центру у Львові і паралельно даємо старт будівництву депо, що увійдуть до львівського кластера, – розповів гендиректор "Укрпошти". – Найближчим часом ми плануємо ще розпочати будівництво Рівненського та Тернопільського депо в Західному регіоні. Розміщуватися вони будуть за принципом концентрації потоків відправлень, а не адміністративним поділом по областях, як є зараз».

 

Новий автоматизований сортувальний комплекс площею 6 тис. м2 планується збудувати на околиці Івано-Франківська. Загальна площа земельної ділянки під будівництво депо становить 3 га. Завершити всі роботи планують до кінця 2023 року. За умовами тендера, будівництво сортувального депо коштуватиме майже 14 мільйонів доларів з ПДВ.

 

 

За даними пошуково-аналітичної системи YouСontrol, ТзОВ «Солар спецмонтаж-3» належить франківцю Тарасу Винограднику, львів'янину Богдану Галюку та Сергію Блащуку з міста Теребовля Тернопільської області. Розмір статутного капіталу компанії 1,5 млн грн. Тарас Виноградник також є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «Платформа громад». Богдан Галюк був першим заступником голови Львівської обласної ради 7 скликання та депутатом Львівської обласної ради 7-8 скликань.

 

Уточнимо, що 19 листопада «Укрпошта» уклала угоду на будівництво логістично-сортувального центру в Дніпрі, 21 вересня – угоду на будівництво у Львові, 7 вересня – угоду на будівництво у Києві.

 

Фото facebook.com/igor.smelyansky

08.12.2021

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