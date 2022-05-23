У Львові та Франківську за новою маркою з російським кораблем утворилися величезні черги.

Сьогодні, 23 травня, стартував продаж нової марки з російським воєнним кораблем – «Російський воєнний корабель... Все!». Біля головного офісу Укрпошти у Львові й Івано-Франківську утворилися величезні черги — люди стоять тут по кілька годин. Марку, зазначимо, почали продавати на 40-й день з моменту потоплення крейсера «Москва».

Черга по марку у Львові. Фото: https://tvoemisto.tv

Урочисте погашення марки відбулося о 14:00. На купівлю є обмеження — 2 блоки по 3 марки на клієнта без винятків.

За словами генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського, на перший тиждень продажу марки у відділення передали 1 мільйон марок — саме таким був тираж першої марки з цієї серії.

"Що буде, якщо продамо все за день? Дамо ще 1 мільйон марок орієнтовно 27 травня", — повідомив Ігор Смілянський.

Черга по марку в Івано-Франківську. Фото: Наталія Федоришин

В Івано-Франківську нову марку із серії про російський корабель урочисто погасили голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, голова обласної ради Олександр Сич та Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.