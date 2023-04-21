ПВК «Вагнер» просила зброю в Китаю.

Проте Пекін проіґнорував ці прохання – випливає з таємних документів американської розвідки.

Китай не дав зброї російській приватній військовій компанії «Вагнер». Ба більше, Пекін просто проіґнорував запит ПВК про постачання зброї та боєприпасів, зроблений на початку 2023 року. Про це повідомила у четвер, 20 квітня, газета Financial Times з покликом на витік із секретних матеріалів американської розвідки.

«Прямий запит ПВК "Вагнер" на адресу Китаю вказує на те, що вона мала певну впевненість, що Пекін буде відкритим для поставок озброєнь Москві й виходу за рамки іншої, нелетальної форми підтримки військової кампанії (Росії в Україні, – ред.) китайськими підприємствами», – зазначається у публікації.

Як випливає з нелеґально оприлюднених документів американської розвідки, станом на початок січня Китай не надав ПВК "Вагнер" жодної зброї, навіть для випробувань – Пекін взагалі не забажав контактувати з російськими найманцями щодо постачання озброєнь.

Раніше американське керівництво заявляло, що Пекін розглядає можливість постачання Росії летальної зброї, щоб поповнити запаси критично важливої амуніції, артилерійських набоїв і ракет. Проте Вашінґтон наголошував – доказів того, що Китай надавав РФ таку підтримку, немає. Зі свого боку, КНР неодноразово заперечувала, що має плани постачати зброю Росії, а водночас звинувачувала НАТО в розпалюванні конфлікту шляхом надання летальної підтримки Україні.

Як випливає з того ж таки таємного документа спецслужб США, інші два близькі союзники Росії – Білорусь і Сирія – задовольнили запити Москви про продаж їй зброї. Також у документі згадуються контакти ПВК «Вагнер» з Туреччиною щодо закупівлі зброї. «За оцінкою США, ПВК "Вагнер" відрядила до Анкари своїх представників з метою організувати закупівлю безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем та гаубичної артилерії», – зазначає Financial Times. Проте, за даними видання, контактерам найманців не вдалося домовитися з Анкарою.