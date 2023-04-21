422-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:18 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», 8 із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Кіндратівка Сумської області, а також населених пунктів Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині. На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населеного пункту Богданівка противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також міста Херсон. Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, із числа засуджених, нібито для забезпечення правопорядку. Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь російської федерації, ймовірно, для підняття духу загарбників. Водночас, відомо, що деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводяться із населеного пункту на тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим. Авіація Сил оборони за поточну добу завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

17:45 Українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ МП, які стали на бік ворога, а одного священника Московського патріархату Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю аґенції Інтерфакс-Україна. "Хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах - так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців”, - поінформував Малюк. "Наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, попри церковний сан", - підкреслив голова СБУ.

17:19 В Україні перебуває з візитом очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. На зустрічі з Президентом Володимиром Зеленський Рено-Бассо обговорила реалізацію проєктів відновлення і розвитку України. "Голова держави подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабного російського вторгнення. Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме у приватний сектор і проєкти розвитку України", - повідомили в ОП. Президент закликав ЄБРР звернути увагу на житловий сегмент і стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми.

16:50 На базі "Рамштайн" у Німеччині пройшла зустріч "танкової коаліції". "Я вдячний моїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали Протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2 України. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників", - поінформував міністр оборони України Олексій Резніков.

16:21 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав високого представника ЄС Жозепа Борреля сприяти якнайшвидшому виділенню другого траншу розміром 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. "Під час нашої розмови я подякував Жозепу Боррелю за всю оборонну допомогу ЄС, включаючи останній 1 мільярд євро на невідкладні потреби в боєприпасах. Закликав посприяти якнайшвидшому завершенню обговорень другого траншу в 1 млрд євро на спільні закупівлі заради гарантування безпеки в Європі", - повідомив Кулеба.

16:09 Колишньому виконувачу обов’язків командира однієї з частин ССО Роману Червінському повідомили про підозру. Йому інкримінують те, начебто він самовільно організував "спецоперацію" з вербування російського пілота та викрадення бойового літака РІ, яка призвела до обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині.

15:36 У Львові на площі Галицькій відкрили фонтан, присвячений Герою України Дмитру “Да Вінчі” Коцюбайлу та всім добровольцям російсько-української війни. “Дуже символічно, що у Львові, на площі Галицькій, про нього та про усіх добровольців poсійсько-української війни тепер буде нагадувати цей фонтан", - прокоментував керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

15:15 СБУ затримала на Київщині адвоката, який збирав інформацію про HIMARS і мапи мінних полів. Аґент РФ розшукував місця дислокації складів із боєприпасами і налагодив схему нелегального виїзду за кордон. Його затримали під час передачі імітаційних координат базування HIMARS. Раніше російський інформатор працював у прокуратурі, але через провал атестації його звільнили.

14:39 Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід. Вони стверджували, що домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння, а це порушує його права на віросповідання. Після засідання Павло подарував суддям і прокурору великодні яйця, повідомляє Hromadske.

14:28 Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Окрему увагу приділили найскладнішим напрямкам фронту – районам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поінформував про плани ворога на найближчий період. "Було проаналізовано забезпечення українських військ озброєнням і боєприпасами та їх розподіл за підрозділами. Окремо учасники розглянули питання комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад... Продовжили розгляд питання про налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами й підвищення ефективності ремонту бронетанкового, артилерійського та іншого озброєння", – повідомили в ОП.

13:43 Хмельницький суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання священнослужителю, якого обвинувачують у побитті ветерана у Покровському кафедральному соборі. Як розповів адвокат Ігоря Слободяна, обвинувачений прийшов у поліцію – і в сам суд – добровільно, і тому для нього просили м'якого запобіжного заходу. Раніше Слободян перебував у базі розшуку МВС.

13:20 Командувач Військово-повітряних сил ЗСУ Микола Олещук продемонстрував перші фото зенітно-ракетних установок Patriot в Україні. Система вже стоїть на бойовому чергуванні.

12:53 Понад три десятки танків Abrams прибудуть на полігон до Німеччини для навчання українських військовослужбовців, повідомляє Associated Press. Танки прибудуть у травні; тренування триватимуть понад два місяці.

12:41 Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернула увагу на інформацію з добових зведень Генштабу ЗСУ про те, що росіяни цього тижня наростили наступи по двох напрямках – Куп'янському та Шахтарському. "Наші бійці відбили атаки, і ворог не пройшов", – поінформувала вона. Зі слів пані Маляр, найгарячішим місцем залишається Бахмут. "Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянка подекуди просувається. Разом з тим, наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення приймаються згідно з військовою доцільністю", – зазначила Маляр.

12:25 Вночі на 21 квітня Польща розблокувала рух української агропродукції транзитом через територію країни до інших країн ЄС та польських морських портів. Перший автомобільний конвой вирушив із пункту Дорогуська до Нідерландів, повідомляє "Укрінформ" з покликом на речника Палати податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруся. "Перший конвой повезе до Нідерландів кукурудзу, м'ясо і яйця”, – повідомив Дерусь. Український вантаж супроводжуватиметься по території Польщі двома автомобілями митно-податкової служби. На кордоні Польщі з іншою країною ЄС пломби з автомобілів буде знято, і далі вони рухатимуться без супроводу.

12:07 Учасники Контактної групи з питань оборони України під час засідання у п’ятницю сфокусуються на трьох ключових питаннях: протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби забезпечення, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на базі американських ВПС "Рамштайн".

11:56 СБУ затримала двох зрадників із Державної служби з надзвичайних ситуацій, які на початку російського вторгнення погодилися на колаборацію і на вимогу росіян підпалили пожежну частину. "Встановлено, що на виконання ворожої вказівки торік 22 березня зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар", – поінформували у СБУ. Вони також передавали окупантам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО. "Саме за їх "наводкою" рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині. Потім потерпілих тримали у катівні місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону", – додали в СБУ.

11:44 Президент США Джо Байден і президент Франції Емманюель Макрон відбули телефонну розмову. Як повідомляє Білий дім, сторони обговорили недавній візит Макрона до Китаю (нагадаємо, після поїздки президент Франції заявляв, що Європа мусить відмежуватися від американської політики щодо КНР), і наголосили на потребі зберегти мир та стабільність у Тайванській протоці. Президенти також підтвердили стійкість у підтримці України. Єлисейський палац у своєму повідомленні додав: “У той час, коли Україна продовжує залишатися жертвою російської агресії, два президенти обмінялися думками щодо останніх подій на полі бою, а також щодо підтримки, яка надається Україні у її військових зусиллях. Вони підтвердили свою рішучість продовжувати цю підтримку в довгостроковій перспективі".

11:32 Ізраїль планує у травні провести в Києві випробування розробленої спеціально для України системи сповіщення про ракетні обстріли з тим, щоб запустити систему вже влітку, пише ізраїльська Walla. Система буде підключатися до української радіолокаційної системи, що дозволить швидше та точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян і вмикати звукові сигнали тільки в тих місцях, де є небезпека потрапити під ракетний удар. Тобто українці в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до безпечної зони, а людей, які перебувають в інших районах, це не турбуватиме.

11:11 Всі союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберґ, прибувши на зустріч у форматі "Рамштайн", зазначивши, що після закінчення війни Україна повинна мати "стримування для запобігання нових атак", "але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна здобула перемогу. Підтримка НАТО допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наша допомога дозволяє їм зробити це можливим".

10:53 Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном перед початком чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Він нагадав, що за рік функціонування групи Україну забезпечили величезними можливостями. "Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", – прокоментував Остін.

10:40 Під час нічної атаки дронами-камікадзе типу Shahed росіяни влучили по об'єкту інфраструктури у Вінницькій області, повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

10:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Зважаючи на м’які ґрунтові умови на більшій частині України, сильна болотистість, найімовірніше, вповільнює операції обох сторін конфлікту. Проте російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив багна на українські сили в рамках інформаційної операції, спрямованої на підняття російського морального духу та його зниження серед прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу. Очікується, що стан поверхні покращиться найближчими тижнями. Загроза від мін, ймовірно, продовжує залишатися важливішим фактором у обмеженні маневру учасників бойових дій на бездоріжжі.

10:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 107 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 34 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені, кількість жертв уточнюється.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 184 420 (+670) осіб, танків – 3667 (+2) од., бойових броньованих машин – 7120 (+10) од., артилерійських систем – 2825 (+6) од., РСЗВ – 539 (+1) од., засобів ППО – 285 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5707 (+15) од., спеціальної техніки – 332 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

107,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

41,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

95,3% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

91,8% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

48,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

20,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що для України "двері НАТО трошки прочинилися", але зараз "не час, щоб це вирішувати. Таке рішення необхідно ухвалювати з холодною головою і гарячим серцем, але ніяк не навпаки". Він впевнений, що вступ України до НАТО не буде швидким процесом.

09:15 Вночі російські війська з північного напрямку (Брянська область) атакували територію України 12 "Шахедами", силами та засобами протиповітряної оборони 8 із них було знищено на околицях Києва, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ та в КМВА. Натомість на Полтавщині пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби російська федерація завдала 23 авіаційних удари. Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу “Шахед-136” (інформація уточнюється), 8 з яких знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник, ціною великих втрат, основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка і Павлівка – Сумської, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Первомайське та Невельське. На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

08:15 Причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 повітряно-космічних сил РФ, повідомило міністерство оборони РФ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль понизив у посаді командувача Тихоокеанського флоту Росії Сергія Авакянца на тлі триваючої раптової перевірки боєготовності, яка розпочалася 14 квітня. Неясно, чи Кремль понизив Авакянца в посаді через його погані результати на поточних навчаннях, чи з інших причин.

• Відомий російський мілблогер Алєксандр Сладков розкритикував використання російськими військовими десантників, морської піхоти та сил спецназу як передової піхоти в Україні.

• Державна дума Росії ухвалила закон про надання статусу ветеранів учасникам військових угрупувань "ДНР" і "ЛНР", який, можливо, поширюватиметься і на персонал ПВК, хоча формально формування ПВК не визнаються.

• Президент Росії Путін на нараді з членами уряду доручив віцепрем'єр-міністру РФ Марату Хуснулліну розв'язати проблеми на пункті пропуску "Гуково" на українсько-російському кордоні (Луганська область України та Ростовська – Росії), що свідчить про подальші проблеми Росії з інтеграцією незаконно анексованої території України. Російські мілблогери скаржаться на те, що КПП на кордоні Росії та України значно уповільнюють доставку боєприпасів на фронт у Донецькій області. Путін намагається прискорити перевірки на блокпостах, збільшуючи штат співробітників, але не розглядає можливість відмови від цих КПП. Кремль продовжує використовувати ці блокпости з міркувань безпеки – для підтримання режиму фільтрації, запобігання масовому переміщенню чоловіків з окупованої України, які уникають примусової мобілізації, а також втечі російських мобілізованих до Росії. Існування цих контрольно-пропускних пунктів свідчить про те, що російська влада не вважає мешканців захопленої української території громадянами Росії та продовжує окупаційну політику, незважаючи на заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі Кремінної.

• Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували розвідку на північний захід від Сватового.

• Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка–Донецьк і на заході Донецької області.

• Кремль може ліквідувати або зменшити пріоритетність офіційних силових структур, підконтрольних міністерству оборони Росії, і дозволити приватним військовим компаніям адсорбувати їхніх солдатів.

• Російська окупаційна влада продовжує орієнтуватися на українську молодь з метою консолідації суспільного контролю над окупованими територіями.