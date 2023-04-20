Невдачею закінчився перший тестовий запуск надважкої ракети SpaceX.

Проте в компанії вважають успіхом уже те, що вся конструкція з ракетою та кораблем змогла вирушити у політ.

 

 

Компанія Ілона Маска SpaceX у четвер, 20 квітня, з другої спроби провела запуск найбільшої в історії людства ракети Super Heavy та найбільшого космічного корабля Starship. Вони створювалися для місій на Місяць і Марс. Висота корабля і ракети-носія разом становила майже 120 метрів, а тяга майже вдвічі перевищувала потужність найпотужнішої з побудованих досі ракет.

 

Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, тестовий політ без екіпажу стартував із майданчика Starbase компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас о 09:33 за часом Східного узбережжя США. Але після кількох хвилин польоту ракета вибухнула. 

 

За планом перший ступінь Super Heavy мав приземлитися відразу після старту, а Starship – вийти в космос, здійснити один оберт навколо Землі та приводнитися у Тихому океані поблизу Гавайських островів. Однак корабель не зміг відокремитися від ракети-носія, вся система почала перекидатися і вибухнула. «Неконтрольоване роз'єднання», – так це назвали у трансляції Space X.  

 

Незважаючи на аварію, компанія Space X заявила, що вважає цей випробувальний запуск успішним. За твердженням її представників, успіхом слід вважати вже те, що вся конструкція з ракетою та кораблем змогла вирушити у політ.

 

Сам Ілон Маск привітав своїх співробітників з успіхом і повідомив, що за кілька місяців відбудеться новий випробувальний запуск. «Привітання команді Space X з нагоди надихаючого випробувального запуску Starship! Ми багато чого навчилися перед наступним випробувальним запуском, який буде за кілька місяців», – написав Маск у Twitter.

20.04.2023

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