421-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:10 Повномасштабне російське вторгнення у 2022 році призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд і збільшення співвідношення державного боргу України до ВВП до 71,6% із 43,3% у 2021 році, поінформувало Міністерство фінансів України. Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд до 78,5% ВВП на кінець року, порівняно з 48,9% у 2021 році.

15:53 Весняне водопілля йде на спад, заявляє Укргідроенерго. Водночас прирічкові території чотирьох областей – Черкаської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської – все ще залишаються у "червоній зоні". "Водопілля зазвичай проходить у дві хвилі. Проте, за прогнозами експертів, навіть якщо друга хвиля буде, то за водністю вона не перевищить першу", – додали в Укргідроенерго.

15:25 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку євроатлантичних прагнень України та про багаторічну ініціативу, яка має допомогти країні перейти до стандартів Альянсу. "Говоритиму чітко: законне місце України – в євроатлантичній сімʼї, законне місце України – в НАТО. З часом наша підтримка допоможе вам це реалізувати. Сьогодні разом із Президентом ми обговорили багаторічну ініціативу з допомоги. Це допоможе вам перейти від радянських озброєння і доктрин до стандартів НАТО та забезпечить повну взаємосумісність наших армій", – сказав Столтенберг на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

15:09 Фотографія Євгена Малолєтки, яку він зробив під час облоги Маріуполя, із зображенням пораненої вагітної жінки стала одним із переможців найпрестижнішої міжнародної фотопремії World Press Photo у 2023 році. "Це точне відображення подій року, а також докази воєнних злочинів, які російські війська вчиняють проти українського цивільного населення. Образ постає як глибоко болючий історичний факт і висвітлює вбивство майбутніх поколінь українців", – ідеться на сайті конкурсу. На світлині зафіксована 32-літня Ірина Калініна зі смертельним пораненням. Дитина народилася мертвою; за годину після пологів померла сама матір.

14:50 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі сторони торкнулися чотирьох основних питань: засідання групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 21 квітня; стимулювання партнерів щодо постачання деяких видів зброї; підготовка до Вільнюського саміту НАТО, на який запрошено Україну; а також гарантії безпеки для нашої країни на шляху до Альянсу. Зеленський очікує від "Рамштайну" далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії та бронетехніки. "Що далі зможуть рухатися наші воїни на передовій, то швидше в Україну та всю Європу повернеться найголовніше – мир... Гальмування відповідних рішень – це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів", – наголосив Президент. Від саміту у Литві Зеленський чекає історичних рішень. "Немає жодного об’єктивного барʼєра, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс", – зазначив голова держави.

14:35 Служба безпеки України заарештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на загальну суму понад 144 мільйонів гривень. Як повідомили в СБУ, арешт накладено на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" та намагалися відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій. "Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов'язані з РФ. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", – поінформували у спецслужбі.

13:55 Державна космічна агенція України припускає, що над Києвом у середу ввечері спалахнув метеорит із потоку Лірид. "Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди – це дуже швидкі і яскраві метеори. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака – яскраві спалахи, або так звані «вогненні кулі». Метеорний потік Ліриди – один із найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ", – ідеться у повідомленні прес-служби. У шлейф комети Тетчера Земля потрапила 15 квітня 2023 року, а вийде з нього 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня.

13:21 Рада ЄС не може досягнути консенсусу з приводу купівлі боєприпасів за спільними контрактами ЄС. Як пише POLITICO, Франція виступає за те, щоб закуповувати снаряди всередині ЄС, натомість Польща пропонує орієнтуватися на тих виробників, які можуть надати Україні належну військову допомогу якнайшвидше. Швеція, яка головує в ЄС, запропонувала компромісну пропозицію, котра б відповідала на обидва занепокоєння.

13:03 Київська міська рада відвела землю під створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні. Як повідомив голова міста Віталій Кличко, йдеться про 8 гектарів землі, які перебувають у комунальній власності; поруч є ділянка площею близько 90 гектарів, яка належить до державної власності. Кличко нагадав, що раніше уряд пропонував створити військове кладовище на Лисій горі, і київська влада підтримала це, "але у громадськості вона підтримки не знайшла". Створенням меморіального кладовища у Биківні опікується уряд.

12:40 Данія та Нідерланди придбають для України 14 танків Leopard 2. Про це оголосили міністр закордонних справ і в.о. міністра оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен та Троелс Лунд Поульсен. Загальна вартість угоди складе 1 млрд крон (близько 147 млн долларів); витрати розділять навпіл. Зі слів Поульсена, танки для України придбають у німецького виробника.

12:22 Росія провалила анонсований "великий наступ", який передбачав вихід до кордоні Донецької та Луганської областей до квітня, заявив спікер Головного управління розвідки Андрій Юсов. З його слів, "росіяни переходять до стратегічної оборони", а "розпіарений великий зимовий наступ давно позаду". “Коли неадекватне політичне керівництво ставить неадекватні завдання, які не підкріплені нічим, окрім імперських амбіцій і якоїсь ненависті, то виходять такі результати. Іншого результату бути не могло. Найкраща частина рашистської армії знищена в Україні після початку повномасштабного наступу", – сказав Юсов в етері телеканалу FREEDOM. Водночас, він застеріг, що провал наступу не мав би заспокоювати українців: ворог агресивний.

12:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 13 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:39 Збройні Сили України мають на озброєнні турецьку реактивну систему залпового вогню Roketsan MCL. Проєкт Ukrainian Weapon Tracker звернув увагу на фото, яке опублікувала 49-та артилерійська бригада на своїй сторінці у Facebook. На знимці зафіксовано пускову установку та транспортно-заряджальну машину турецького комплексу. “До контрнаступу готові“, – підписали вояки із 49-ї ОАБр. Це перше візуальне підтвердження використання цієї зброї силами оборони України. Як пише портал "Мілітарний", ЗСУ отримали високоточні ракети TRLG-230 для цієї системи ще влітку 2022 року.

11:23 Європейська Унія визначила кандидатуру нового посла ЄС в Україні – місію планують довірити Катаріні Матерновій, заступниці генерального директора Європейської комісії з питань розширення. "Велика честь бути призначеною представляти ЄС в Україні як новий амбасадор", – прокоментувала Матернова у твіттері. Один із посадовців сказав виданню Euractiv, що призначення Матернової "може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас надання всієї технічної підтримки та експертизи, необхідної Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу", – розповів Euractiv один із посадовців ЄС.

11:08 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва. У медіа поширюють фото Столтенберга біля меморіалу полеглим українським воїнам на Михайлівській площі.

11:00 Росія активізувала атаки України з повітря після нещодавнього затишшя, бо отримала нову партію іранських Шахедів, пояснила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Безпілотники "Шахед" з новим маркуванням зафіксували вже у Миколаївській та Одеській областях.

10:51 Поліція затримала чотирьох найбільш активних учасників учорашніх заворушень на території Києво-Печерської лаври, під час яких група вірян Московського патріархату намагалася завадити роботі міністерської комісії й пошкодила захисні ролети. Правопорушників спровадили до відділу поліції – двох жінок, 1986 та 1984 років народження, та двох чоловіків, 1983 та 2001 років народження. Їм повідомили підозру в хуліганстві.

10:40 Головний центр спеціального контролю при космічному агентстві України уточнив інформацію про вчорашній спалах в небі над Києвом:

19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.

Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється.

Виходячи з даних самописця епіцентр вибуху боліда був за сотню кілометрів від Києва.

10:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

18 квітня 2023 року Кремль випустив пресреліз про візит президента Путіна на окупований Росією південь України. Використовуючи російське написання української річки Дніпро, у релізі описано, що президент відвідав «Дніпровську групу військ». Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін «група сил» у специфічному сенсі, вказуючи на велике, спеціально організоване оперативне формування. На початку вторгнення російські війська були організовані в групи військ, кожна з яких відповідала своєму військовому округу в Росії –наприклад, Західна і Центральна групи військ. Існування очевидно нової ДГВ свідчить про те, що первісна організація сил зазнала змін, можливо, через великі втрати. Завдання ДГВ, ймовірно, – захист південного сектору окупованої зони, особливо південно-західного флангу, який наразі позначений річкою Дніпро.

10:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 97 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 39 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинула 1 особа та 1 поранено.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 184 420 (+670) осіб, танків – 3667 (+2) од., бойових броньованих машин – 7120 (+10) од., артилерійських систем – 2825 (+6) од., РСЗВ – 539 (+1) од., засобів ППО – 285 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5707 (+15) од., спеціальної техніки – 332 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

107,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

41,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

95,2% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

91,7% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

48,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

20,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 Повітряні сили Збройних Сил України вчора ввечері знищили 10 ударних "Shahed" із 11, які атакували південно-східні області України, повідомили в ПС ЗСУ. Зокрема збито всі 6 дронів, що атакували Дніпропетровську область.

09:15 В агентстві NASA спростували інформацію Київської ОВА про те, що спалахи над Києвом могли бути викликані падінням супутника RHESSI.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту, підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Шалигине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Вугледара. Окрім останнього обстріляв Новоукраїнку, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон. В підрозділах російського “добровольчого” формування “Невський”, які беруть участь в бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації. В населеному пункті Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку “Долина Скіфів”, плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим. Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• ФСБ Росії, схоже, проводить масштабну перебудову своїх органів безпеки.

• Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 19 квітня повідомила, що українські війська вже проводять контрнаступальні дії.

• Російські війська продовжують використовувати безпілотні літальні апарати Shahed та інші низькоточні системи, щоб компенсувати деградацію російського постачання високоточних боєприпасів.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.

• Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка–Донецьк і на заході Донецької області.

• Російські джерела стверджували, що українські сили завдали обмежених наземних ударів у Запорізькій області.

• Російські чиновники продовжують готуватися до розсилки електронних повісток і створення цифрового реєстру військовозобов’язаних.

• Депутат Держдуми запропонував законопроєкт, який розширює умови контрактів для підрозділів ОМОН і СОБР Росгвардії і встановлює умови мобілізації резервістів Росгвардії.

• Російські офіційні особи й окупаційна влада продовжують зусилля щодо подальшої інтеграції окупованих територій в економічну систему Росії.