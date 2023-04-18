НАТО більше не допускає тимчасової окупації територій країн-членів.

Альянс змінює свою стратегію оборони з огляду на звірства росіян, вчинених на окупованих територіях України.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну та воєнні злочини росіян на окупованих територіях змісили Північноатлантичний Альянс змінити свою оборонну концепцію. Тепер НАТО готується захищати «кожний дюйм» своєї землі з першого дня нападу. Про це подає газета The New York Times.

Як зазначає газета, раніше стратегія НАТО полягала в тому, щоби стримувати потенційного супротивника, погрожуючи відплатою. Тобто Альянс допускав, що території держав-членів можуть бути окуповані доти, допоки союзні війська (передовсім Сполучених Штатів) не прийдуть на допомогу. А тепер НАТО переходить до стратегії «стримування забороною». Насправді це означатиме, серед іншого, збільшення чисельності військ на східному кордоні Альянсу.

«Після звірств Росії на окупованих територіях України, від Бучі та Ірпіня до Маріуполя та Херсона, прикордонні держави, такі як Польща та країни Балтії, більше не бажають ризикувати періодом російської окупації. Вони зазначають, що в перші дні повномасштабного вторгнення російські війська захопили території більші, ніж деякі країни Балтії», – йдеться в статті під назвою «Російське вторгнення в Україну революціонізує військову стратегію НАТО» (Russian Invasion of Ukraine Revolutionizes NATO Military Strategy).

Як стверджує газета, Альянс також має намір зробити свою військову присутність демонстративнішою. За словами колишнього помічник генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій, а тепер члена Європейської ради з питань закордонних справ Каміля Ґранда (Camille Grand), в Альянсі більше не обговорюють те, як не занепокоїти Москву надмірною концентрацією військ на російському кордоні. «Дебати більше не ведуться про те, “скільки це забагато”, через побоювання засмутити Москву, а про те, “скільки достатньо”. Більше недостатньо сказати, що ми готові стримувати, обіцяючи відвоювати, тепер ми повинні захищати кожен дюйм території НАТО з першого дня. Не можна допустити перебування території під контролем Росії кілька місяців, поки прибуде "кавалерія"», — сказав пан Ґранд.

За даними NYT, у рамках нової стратегії більше сил НАТО перейде під прямий контроль американського генерала Крістофера Каволі (Christopher Cavoli), який командує військами США у Європі. Представник Альянсу на умовах анонімності повідомив виданню, що саме Каволі було доручено завдання об'єднати військові плани США та союзників. За словами джерела, тепер країни-учасниці Альянсу, вперше після холодної війни, чітко знатимуть, що саме робитиме НАТО у разі війни, а що вони мають зробити самі.

Першими з вимогою переглянути концепцію оборони НАТО виступили країни Балтії, оскільки ця концепція допускала окупацію територій цих країн із наступним визволенням через 180 днів. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас застерігала, що окупація на такий тривалий термін російськими військами може призвести до повного знищення будь-якої з країн Балтії.