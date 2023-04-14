Європейці запустили міжпланетну станцію до Юпітера.

Космічний зонд досягне мети щойно до 2031 року. 

 

 

Європейська Унія запустила першу за 12 років місію до Юпітера. Старт ракети-носія Ariane5 відбувся в п’ятницю, 14 квітня, о 12.14 за середньоєвропейським часом з космодрому Куру у Французькій Ґвіані. Пряма трансляція запуску велася в Youtube Європейської космічної аґенція (European Space Agency – ESA). Старт місії відбувся із запізненням в один день щодо попередніх планів.  

 

Як повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на твіт ESA, на облавку ракети-носій перебуває автоматична міжпланетна станція JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer). Після того, як Ariane5 вивела шеститонний зонд на орбіту на висоті 1,5 тисячі кілометрів, він розпочав самостійний політ до Юпітера, який, згідно з планом, триватиме вісім років.

 

Планується, що JUICE досягне Юпітера до 2031 року. Політ проходитиме траєкторією, яка використовує гравітаційний маневр, — апарат спочатку пройде поблизу Венери, потім повернеться до Землі, після цього пролетить повз Марс, знову повернеться до Землі і вже після цього вирушить до Юпітера.

 

У рамках місії JUICE досліджуватиме три найбільші супутники Юпітера – Європу, Ганімед і Каллісто. Зокрема, він перевірить, чи насправді під їхньою кригою можна виявити воду в рідкій формі. Супутники Юпітера будуть перевірені на придатність до життєдіяльності людини.

 

Особливу увагу місії буде приділено супутнику Ганімед. Він унікальний, зокрема, тим, що це єдиний із усіх супутників планет, який генерує власне магнітне поле. Сам астрономічний об'єкт більше за Меркурій чи Плутон. Науковці вважають, що під крижаною поверхнею на планеті може бути океан зі солоної води.

14.04.2023

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