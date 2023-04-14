Пентаґон успішно випробував лазери для знищення дронів.

Попередньо планується встановлювати лазерні установки ППО на нові самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси M-SHORAD.

Армія Сполучених Штатів провела на полігоні в штаті Арізона успішні випробування лазерної системи протиповітряної оборони ближньої дії для знищення безпілотників. Про це повідомило спеціалізоване мілітарне видання Defense News. Під час тестування військовики вели бойові стрільби з лазерів потужністю 50 кіловат.

Директор Управління прискореного розвитку та критичних технологій армії США генерал-лейтенант Роберт Реш (Robert Rasch) заявив, що лазери добре впоралися з БПЛА, проте залишаються складнощі зі знищенням ракет, артилерійських та мінометних снарядів.

«Коли вони вийшли на полігон, вони збивали цілі в повітрі, Група 1, Група 2, Група 3 [безпілотні авіаційні системи]. Дуже, дуже ефективно», — розповів Роберт Раш в інтерв’ю для Defense News Він запевнив, що, незважаючи на високу вартість розробки установок, ціна одного пострілу з неї набагато менша, ніж при використанні звичайних набоїв.

Раніше армія США отримала перші два прототипи лазерної установки Directed Energy Maneuver-SHORAD, ще дві мають надійти пізніше. Випробування мають тривати весь 2023 фінансовий рік. Також американські військовики опрацьовуватимуть тактику використання цієї зброї. Потім у 2025 році результати тестів мають передати на розгляд Управлінню армії США з ракетних систем та космосу, після чого командування оголосить тендер на масове виробництво систем.

Попередньо планується встановлювати Directed Energy Maneuver-SHORAD на нові самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси M-SHORAD. Цей проект стартував у середині 2019 року, проте термін його реалізації затягується. Також, за даними Defense News, Управління прискореного розвитку та критичних технологій веде розробку більш малогабаритної лазерної зброї для встановлення на джипах для піхоти. Окрім того, армія планує замінити керовані зенітні ракети ближньої дальності Stinger, які зараз використовуються на M-SHORAD, на новий тип ракет.