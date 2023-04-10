Росія вперше в історії відправила свій літак на ремонт до Ірану.

На власних потужностях авіакомпанія «Аэрофлот» не здатна ремонтувати літаки через західні санкції

Найбільша російська авіакомпанія «Аэрофлот» відправила літак Airbus A330-300 зі свого авіапарку на технічне обслуговування до Ірану. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на свої джерела в авіакомпанії. Представник авіаперевізника це підтвердив.

Широкофюзеляжний лайнер Airbus A330-300 з реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана ще п’ятого квітня. Співробітники найбільшого іранського перевізника Mahan Air планують провести обслуговування стійок шасі літака та інші роботи. Представник «Аэрофлот» заявив, що компанія Mahan Air «має необхідну матеріальну базу, сертифікати та величезний досвід, провайдер виконує технічне обслуговування з високим рівнем якості».

Раніше для техобслуговування «Аэрофлот» використовував потужності інших провайдерів, зокрема гонконгської HAECO. Влітку 2021 року перевізник підписав нову довгострокову угоду щодо обслуговування та капітального ремонту компонентів літаків із цією компанією. Проте у відповідь на вторгнення Росі в Україну Захід запровадив міжнародні санкції, які торкнулися, зокрема й авіаперевезень. Для російських літаків було закрите небо, заборонено постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування. Окрім того лізинґові компанії були зобов’язані домогтися повернення лайнерів, які перебували в оренді у російських перевізників.

У липні 2022 року Тегеран і Москва підписала угоду, яка передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та технічне обслуговування машин.