Макрон закликав до «стратегічної автономії» Європи.

На його думку, цього вдасться досягнути завдяки сильній обороні та адекватній промисловій політиці.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає ключовою метою європейської політики «стратегічну автономію» Європи. Про це глава французької держави заявив у інтерв'ю газеті Les Echos, яке він дав за результатами державного візиту до Китаю. На думку Макрона, автономії вдасться досягнути завдяки сильній обороні й адекватній промисловій політиці.

«Європа має боротися за стратегічну автономію. Ми не хочемо залежати від інших з критично важливих питань. У день, коли ви втратите вибір в енергетиці, способах оборони, соціальних мережах, штучному інтелекті, тому що у вас більше не буде відповідних інфраструктур, ви у якийсь момент випадете з історії», – застеріг Макрон.

Для президента Франції стратегічна автономія має вирішальне значення, щоб запобігти перетворенню європейських держав у «васалів». На його переконання, Європа має стати «третім полюсом» поруч зі Сполученими Штатами та Китаєм.

За його словами, такий європейський суверенітет, для якого вже «позначені віхи», вимагає промислової стратегії з високими цілями, у тому числі в галузі оборони, що призведе до меншої залежності від третіх сторін.

Французький президент бачить наріжний камінь «стратегічної автономії» у посиленні спільної європейської промислової політики, сформульованої в таких документах, як Chips Act (план виробництва чипів), Net Zero Industry Act (план прискореного енергетичного переходу ЄУ) та Critical Raw Material Act (план надійного забезпечення критично важливою сировиною).

«Ми почали створювати заводи з виробництва акумуляторів, водневих компонентів, електроніки. Ця боротьба Європи виграна ідеологічно, і перші результати вже видно, проте потрібно твердо дотримуватися цього курсу, тому що завдання стоять довгострокові», – зазначив Макрон.

Вирішальну складову незалежності Європи французький президент вбачає також в оборонній промисловості та наголошує, що в контексті подій в Україні вона повинна працювати інтенсивніше. «Європейська оборонна промисловість не задовольняє всі потреби і залишається дуже фрагментованою, що змушує деякі країни тимчасово звертатися до американських або навіть азійських постачальників», – сказав Макрон.