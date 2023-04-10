Макрон закликав до «стратегічної автономії» Європи.

На його думку, цього вдасться досягнути завдяки сильній обороні та адекватній промисловій політиці.

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон вважає ключовою метою європейської політики «стратегічну автономію» Європи. Про це глава французької держави заявив у інтерв'ю газеті Les Echos, яке він дав за результатами державного візиту до Китаю. На думку Макрона, автономії вдасться досягнути завдяки сильній обороні й адекватній промисловій політиці.

 

«Європа має боротися за стратегічну автономію. Ми не хочемо залежати від інших з критично важливих питань. У день, коли ви втратите вибір в енергетиці, способах оборони, соціальних мережах, штучному інтелекті, тому що у вас більше не буде відповідних інфраструктур, ви у якийсь момент випадете з історії», – застеріг Макрон.

 

Для президента Франції стратегічна автономія має вирішальне значення, щоб запобігти перетворенню європейських держав у «васалів». На його переконання, Європа має стати «третім полюсом» поруч зі Сполученими Штатами та Китаєм. 

 

За його словами, такий європейський суверенітет, для якого вже «позначені віхи», вимагає промислової стратегії з високими цілями, у тому числі в галузі оборони, що призведе до меншої залежності від третіх сторін.

 

Французький президент бачить наріжний камінь «стратегічної автономії» у посиленні спільної європейської промислової політики, сформульованої в таких документах, як Chips Act (план виробництва чипів), Net Zero Industry Act (план прискореного енергетичного переходу ЄУ) та Critical Raw Material Act (план надійного забезпечення критично важливою сировиною).

 

«Ми почали створювати заводи з виробництва акумуляторів, водневих компонентів, електроніки. Ця боротьба Європи виграна ідеологічно, і перші результати вже видно, проте потрібно твердо дотримуватися цього курсу, тому що завдання стоять довгострокові», – зазначив Макрон.

 

Вирішальну складову незалежності Європи французький президент вбачає також в оборонній промисловості та наголошує, що в контексті подій в Україні вона повинна працювати інтенсивніше. «Європейська оборонна промисловість не задовольняє всі потреби і залишається дуже фрагментованою, що змушує деякі країни тимчасово звертатися до американських або навіть азійських постачальників», – сказав Макрон.

10.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
410-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 50 атак ворога.
09.04.23 | | Україна
409-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 60 атак ворога.
08.04.23 | | Україна
Остап на Благовіщення
7 квітня у Львові за адресою Старий Ринок, 7  виставкою «Остап Лозинський /03.04.1983-6.01.2022/ Перервана лінія» розпочинає діяльність нова мистецька галерея Shum Art Gallery.
07.04.23 | | Штука
408-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили понад 40 ворожих атак.
07.04.23 | | Україна
Як пам'ятати театр Маріуполя чи Херсона?
Війна — це масштабна переоцінка цінностей в усіх аспектах. Що ми захищаємо? Суто своє біологічне існування в певних географічних межах? Ми боронимо щось інше. Це «інше» треба пам’ятати, перетворювати його з болю у досвід. Сучасний театр зберігає пам’ять.
06.04.23 | | Штука
407-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка
06.04.23 | | Україна
Українська Африка
Андрій ГУМЕНЮК
Не хочу розповідати вам про героїзм і про баталії. Я хочу розповісти про іншу правду. Буденну окопну правду. Власну правду, доволі суб’єктивну, але мою.
05.04.23 | | Галичина
Як мале військо перемагало могутнішого ворога
Юрій Винничук
Друга армія світу виявилася надутою бульбашкою.  І це не вперше, коли вона дістає по писку від значно менших сил
05.04.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.