409-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:19 Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий висловив обурення через скандал із російськомовною лекцією в Державному податковому університеті. "Кейс із викладачкою закладу освіти, яка не спроможна опанувати державну мову, – це пряме порушення чинного законодавства. Щодо цього випадку будуть вжиті заходи. Це очевидно. Та не лише в порушенні законодавства питання. Поведінка цієї пані має вигляд… м’яко кажучи… не відповідний її ролі. Освітянська спільнота формує націю. Вона формує суспільство майбутнього", – прокоментував Лісовий. Міністр подякував батькам, які привчають своїх дітей до української мови: "Так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей. Так чинять люди, які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну".

11:51 "Укренерго" підбило підсумки "воєнного" опалювального сезону: "Понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль – 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції", – ідеться в повідомленні. Масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, безпрецедентні. Згідно з оцінкою національної компанії, лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цього року становлять майже 1 млрд доларів.

11:27 Україна аж до нового сезону припинить експорт основних зернових культур у Польщу. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час спільної пресконференції з польським міністром Робертом Телусом, підсумовуючи переговори на тлі протестів аграріїв Польщі проти "нульового мита" для України. “Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо розв'язати цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику”, – заявив Сольський. З його слів, надалі експорт зможе відбуватися лише за згодою польської сторони; окремо з Польщею обговорять перспективу транзиту збіжжя з України через територію РП. “Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони щодо транзиту українського збіжжя до польських портів та портів інших країн ЄС”, – підкреслив Сольський.

11:15 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:00 Контролюючі органи США зобов'язали компанію Microsoft виплатити штрафи на загальну суму 3,3 млн доларів за "ймовірні та очевидні порушення законів США про експортний контроль та санкції" у період з 28 грудня 2016 року до 22 грудня 2017 року. Згадуються два російські підприємства, яким компанія Microsoft протиправно надала доступ до програмного забезпечення: «Главгосэкспертиза России», залучена до багатьох будівельних проєктів, зокрема в будівництво Керченського мосту; а також «Объединенная судостроительная корпорация», що займається розробкою та будівництвом бойових кораблів ВМФ Росії.

У заяві, поширеній Microsoft, корпорація визнала свої помилки в дотриманні санкцій і заявила, що співпрацювала з розслідуванням та була задоволена досягнутими домовленостями.

10:45 Енергосистема України працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів електроенергії по всій країні, запевнив міністр енергетики Герман Галущенко. Триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури.

10:30 Розрахунки за даними Генштабу ЗСУ свідчать, що пересічна атака коштує росіянам 8,9 осіб живої сили РФ:

10:15 Протягом минулої доби російські війська обстріляли 115 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 33 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Кампанія Росії, спрямована на серйозне послаблення об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України взимку 2022–23 років, найімовірніше, провалилася. Росія здійснює удари з дальніх відстаней з жовтня 2022 року, але з початку березня 2023 року великомасштабні атаки стали рідкісними. Менш масштабні удари (менш ніж 25 ракет) тривають, але, ймовірно, мають значно менший вплив на енергетичну систему. Українські мережеві оператори продовжують здійснювати заміну трансформаторів та інших важливих компонентів. Їхнє транспортування і встановлення є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать щонайменше 100 тонн. Енергетична ситуація в Україні, очевидно, покращиться з приходом потепління. Планування та підготовка до наступної зими, ймовірно, вже розпочалися.

09:45 На даний момент переговори про припинення вогню між Україною та Росією неможливі, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен : "Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій і трактуватиметься як надання Росії дозволу реорганізуватися, відпочити, а потім атакувати знову, коли їй це буде зручно, – це не буде справедливим і міцним миром. Він має бути довговічним, тому це не має бути перепочинок, який дозволить Росії одного дня, коли вона переведе подих, почати все спочатку".

09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 177 680 (+570) осіб, танків – 3636 (+3) од., бойових броньованих машин – 7020 (+4) од., артилерійських систем – 2727 (+5) од., РСЗВ – 533 (+0) од., засобів ППО – 282 (+1) од., літаків – 307 (+1) од., гелікоптерів – 292 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5599 (+12) од., спеціальної техніки – 304 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,4% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

93,3% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

88,5% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

47,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:15 У соцмережах з'явилася нова партія американських секретних документів, які стосуються й України, пише New York Times: на анонімному форумі 4chan було, зокрема, опубліковано карту, на якій видно хід бойових дій в українському Бахмуті. Пентагон спішно шукає джерело витоку, який не міг статися від українських посадовців, оскільки вони не мали доступу до деяких документів, які потрапили в мережу. Нова порція документів також включає в себе конфіденційні слайди про Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.

Аналітик Bellingcat нідерландського сайту розслідувань Bellingcat Арік Толер повідомив, що перша частина документів була опублікована на початку березня на Discord – платформі чату в соціальних мережах, яка популярна серед любителів відеоігор.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське – Луганської. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське, та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Інженерне та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон. На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення. Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА , з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів

08:30 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські мілблогери зі спекулятивним занепокоєнням відреагували на витік (з можливими змінами) секретних військових документів США про війну в Україні, що свідчить про триваючий страх перед перспективою майбутніх українських контрнаступів у російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи поширювалися в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних медіа більш ніж через місяць. Публікація New York Times виявила важливу точку невралгії в російському інформаційному просторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські мілблогери, можливо, дедалі більше переглядають обґрунтованість своїх власних оцінок і спекуляцій щодо будь-яких потенційних українських контрнаступів і своєї здатності прогнозувати українські операції.

• Кремль продовжує демонструвати, що він не зацікавлений у легітимних переговорах, покладаючи відповідальність за переговори на Захід.

• Український посадовець повідомив, що російські авіаційні підрозділи змінюють тактику, можливо, через втрати авіації та вичерпання запасів високоточної зброї. Речник ВПС України Юрій Ігнат 7 квітня повідомив, що російські авіаційні підрозділи скорочують свої дії в безпосередній близькості від українських позицій і все більше покладаються на віддалені авіаційні удари з використанням керованих авіабомб.

• Повідомляється, що високопоставлені російські чиновники можуть залишати Росію лише з дозволу російського прем'єр-міністра Міхаіла Мішустіна.

• Колишній російський командир маріонеткових підрозділів і відомий критичний мілблогер Іґорь Ґіркін 7 квітня заявив, що добровольчий батальйон, який він раніше рекламував, по суті, є бутафорією.

• Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували просування в районі Бахмута та наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська продовжують зміцнювати оборону в окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

• Російські чиновники продовжують заходи для підтримки поточного весняного циклу призову в Росію на тлі продовження зусиль з криптомобілізації.

• Російські окупаційні чиновники прискорюють паспортизацію в окупованій Україні.