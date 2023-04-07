Microsoft оштрафовано на $3,3 млн доларів за порушення антросійських санкцій.

ІТ-корпорація визнала свої помилки.

 

 

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США спільно з Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США зобов'язали компанію Microsoft виплатити штрафи на загальну суму 3,3 млн доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Як причину вказано «імовірні та очевидні порушення законів США про експортний контроль та санкції» компанією Microsoft.

 

Значна частина штрафу у розмірі 2.980.265 доларів пов'язана з 1339 «очевидними порушеннями» санкцій у Росії, на анексованих територіях України, а також в Ірані, Сирії та на Кубі». У загальну суму увійшов і адміністративний штраф Бюро промисловості та безпеки США, пов'язаний із сімома порушеннями санкційного законодавства та діяльністю російського дочірнього підприємства технологічної компанії Microsoft Rus LLC.

 

Порушення було зафіксовано у період з 28 грудня 2016 року до 22 грудня 2017 року. «Більшість з них стосувалися заблокованих російських юридичних і фізичних осіб, які перебувають в Криму, і сталися внаслідок нездатності Microsoft ідентифікувати та запобігти використанню своїх продуктів забороненими сторонами», – повідомило Міністерство фінансів США.

 

Згадуються два російські підприємства, яким компанія Microsoft протиправно надала доступ до програмного забезпечення: «Главгосэкспертиза России», залучена до багатьох будівельних проектів, зокрема в будівництво Керченського мосту, а також «Объединенная судостроительная корпорация», що займається розробкою та будівництвом бойових кораблів ВМФ Росії.

 

У заяві, поширеній Microsoft, корпорація визнала свої помилки в дотриманні санкцій і заявила, що співпрацювала з розслідуванням та була задоволена досягнутими домовленостями. «Microsoft дуже поважно ставиться до експортного контролю та дотримання санкцій, тому, дізнавшись про збої в перевірці та порушення кількох співробітників, ми добровільно повідомили про це відповідні органи», – запевнив представник компанії.

07.04.2023

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