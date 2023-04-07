Пентаґон розслідує витік інформації про український контрнаступ.

Окремі секретні плани США та НАТО щодо нарощування боєздатності української армії були опубліковані в Twitter і Telegram.

 

 

Пентаґон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися цього тижня в соціальних мережах. Про  повідомляє газета The New York Times з покликом на високопосадовців адміністрації Білого дому. Засекречені військові документи, в яких детально описані окремі секретні плани США та НАТО щодо нарощування боєздатності української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в Twitter і Telegram.

 

У цих матеріалах містяться, зокрема, відомості про склад та озброєння, принаймні частини українських підрозділів, які готуються до наступу. Є також інформація про графіки доставки амуніції та військової техніки. Наприклад, розповідається про 12 бригад, дев’ять з яких оснащуються за допомогою західних союзників України. Подається, що для їхнього оснащення потрібно, згідно з документами, 250 танків і 350 бойових машин піхоти. 

 

Військові аналітики також вказують нате, що деякі документи, схоже, були сфальшовані. Наприклад, у них завищено оцінки загиблих українських військовиків і занижено оцінки вбитих росіян. В одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що абсолютно суперечить даним Пентаґону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців і приблизно 100 тисяч вбитих і поранених українських військовиків. За словами аналітиків, ці фальшування можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви. 

 

Документи не передбачають конкретних бойових планів, як, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати свій наступ, який, за словами американських офіційних осіб, ймовірно, відбудеться найближчого місяця. Тим не менш, у Москві зможуть отримати чимало корисної інформації з цих даних. Наприклад, там вказується рівень витрачання боєприпасів для РСЗВ HIMARS, з чого можна зробити висновок щодо їхнього використання українською армією.

 

The New York Times називає витік цих документів найбільшим успіхом російської розвідки, що став оприлюдненим, з початку вторгнення російської армії на українську територію. Проте співрозмовники газети наголошують, що багато з цих відомостей вже застаріли, вони описували ситуацію на початок березня. 

07.04.2023

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