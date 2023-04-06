Сі Цзіньпін висловив готовність побалакати зі Зеленським.

Макрон і фон дер Ляєн під час візиту до Пекіна застерегли Китай від постачання зброї до Росії

Китайський лідер Сі Цзіньпін висловив готовність побалакати з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка прибула до Пекіна разом з президентом Франції Емманюелем Макроном. Разом вони намагалися залучити Китай, щоб допомогти зупинити російсько-українську війну та запобігти «спіралі напруженості, яка може розколоти світові держави на ворогуючі блоки».

Урсула фон дер Ляєн застерегла Китай від постачання озброєнь Росії. «Ми розраховуємо на те, що Китай прямо чи опосередковано не поставлятиме військове обладнання Росії, тому що ми всі знаємо, що озброєння аґресора суперечить міжнародному праву, і це завдасть значних збитків нашим відносинам», – заявила президентка ЄК на пресконференції в Пекіні, у четвер, шостого квітня.

«Російська аґресія проти України завдала удару міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на вас у тому, щоб врозумити Росію та привести всіх за стіл перемовин», — заявив, своєю чергою, французький лідер, звертаючись до китайського колеги під час офіційної двосторонньої зустрічі у Пекіні.

У ході переговорів сторони домовилися, що ядерне питання має бути повністю виключене в ході війни Росії проти України. «Ви [Сі Цзіньпін] щойно нагадали нам про бажання, яке поділяє Франція, щоб питання ядерної зброї були повністю виключені з цього конфлікту, щоб міжнародні домовленості в цій галузі дотримувалися і що за жодних обставин не повинно бути розгортання ядерної зброї за межами територій держав, які такою зброєю володіють. Особливо у Європі», – заявив Емманюель Макрон на спільній пресконференції зі Сі Цзіньпіном, натякаючи на наміри Кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Емманюель Макрон заявив, що «Китай може відіграти важливу роль» у врегулюванні війни, у тому числі завдяки своїм тісним зв'язкам із Росією.