Сі Цзіньпін висловив готовність побалакати зі Зеленським.

Макрон і фон дер Ляєн під час візиту до Пекіна застерегли Китай від постачання зброї до Росії

 

 

Китайський лідер Сі Цзіньпін висловив готовність побалакати з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка прибула до Пекіна разом з президентом Франції Емманюелем Макроном. Разом вони намагалися залучити Китай, щоб допомогти зупинити російсько-українську війну та запобігти «спіралі напруженості, яка може розколоти світові держави на ворогуючі блоки».

 

Урсула фон дер Ляєн застерегла Китай від постачання озброєнь Росії. «Ми розраховуємо на те, що Китай прямо чи опосередковано не поставлятиме військове обладнання Росії, тому що ми всі знаємо, що озброєння аґресора суперечить міжнародному праву, і це завдасть значних збитків нашим відносинам», – заявила президентка ЄК на пресконференції в Пекіні, у четвер, шостого квітня.

 

«Російська аґресія проти України завдала удару міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на вас у тому, щоб врозумити Росію та привести всіх за стіл перемовин», — заявив, своєю чергою, французький лідер, звертаючись до китайського колеги під час офіційної двосторонньої зустрічі у Пекіні.

 

У ході переговорів сторони домовилися, що ядерне питання має бути повністю виключене в ході війни Росії проти України. «Ви [Сі Цзіньпін] щойно нагадали нам про бажання, яке поділяє Франція, щоб питання ядерної зброї були повністю виключені з цього конфлікту, щоб міжнародні домовленості в цій галузі дотримувалися і що за жодних обставин не повинно бути розгортання ядерної зброї за межами територій держав, які такою зброєю володіють. Особливо у Європі», – заявив Емманюель Макрон на спільній пресконференції зі Сі Цзіньпіном, натякаючи на наміри Кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі.

 

Емманюель Макрон заявив, що «Китай може відіграти важливу роль» у врегулюванні війни, у тому числі завдяки своїм тісним зв'язкам із Росією.

06.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Як пам'ятати театр Маріуполя чи Херсона?
Війна — це масштабна переоцінка цінностей в усіх аспектах. Що ми захищаємо? Суто своє біологічне існування в певних географічних межах? Ми боронимо щось інше. Це «інше» треба пам’ятати, перетворювати його з болю у досвід. Сучасний театр зберігає пам’ять.
06.04.23 | | Штука
Сходження до світових вершин
Теодор Кухар
Жоден оркестр в Україні не може й близько порівнятись з тим, що маємо ми тепер. Це значний престиж для репутації оркестру, не лише у Львові, Україні, а й на міжнародних подіях, у яких оркестр показав себе серед найвищих світових колективів.
05.04.23 | | Штука
Винайдення Коломиї Володимиром Грабовецьким
Іван Монолатій
Як можна ідентифікувати його суто «коломийські» сюжети – яко історичні чи краєзнавчі?
05.04.23 | | Дискурси
406-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби було відбито понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
05.04.23 | | Україна
Мовою тіла замість слів
Сьогодні, коли загроза існуванню України знову перестала бути фактом минулого, хореографи та танцівники осмислюють виклики, з якими стикається кожен українець. Мовою тіла та танцю говорять про найскладніше, для чого бракує слів.
04.04.23 | | Штука
Кілька незасвоєних уроків Володимира Яніва
Людмила Тарнашинська
«Відшукати первні нашої духовности, проаналізувати себе, сягнути до джерел, відчистити духовність від намулу чужого, розкладового, руйнуючого, щоб іти до абсолютного Добра»
04.04.23 | | Минуле
Дивний матеріал ламає класичний закон фізики
Зі збільшенням тиску теплопровідність арсеніду бору падає, і це змушує фізиків переосмислити науку про екстремальні умови
04.04.23 | | Наука
405-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 69 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
04.04.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.