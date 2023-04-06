Аграрний міністр Польщі подав до демісії через українське зерно.

Безмитний імпорт українського зерна до ЄУ спровокував масові протести польських фермерів.

 

 

Міністр рільництва і розвитку села Польщі Генрик Ковальчик (Henryk Kowalczyk) у середу, п’ятого  квітня, оголосив про свою демісію на тлі масових протестів фермерів проти постачання зерна з України. Про це повідомило Polskie Radio24. За словами міністра, він залишає посаду через рішення Європейської комісії пролонґувати безмитний імпорт українського зерна до червня 2024 року.

 

На початку квітня українська пшениця була дешевшою за польську в середньому на 25%. У Польщі ця проблема особливо чутлива, бо вже у листопаді 2023 р. у країні відбудуться парламентські вибори.

 

Запровадження мит вимагали польські фермери. Вони навіть погрожували зірвати візит Президента України Володимира Зеленського до Варшави, який відбувся п’ятого квітня, якщо на той час їхні вимоги не виконають. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що однією з тем обговорення із Зеленським буде вплив імпорту українського зерна, який призвів до зниження цін у кількох східноєвропейських країнах ЄУ та зростання напруженості у сільській місцевості.

 

Раніше голови урядів Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини й Угорщини звернулися до Єврокомісії з проханням обмежити обсяги українського продовольства, що надходить до Євроунії: зерна, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

 

Єврокомісія запропонувала постраждалим фермерам з ЄУ загалом €56,3 млн для помʼякшення наслідків, викликаних «надмірною пропозицією» зерна, яке імпортується з України. Румунія отримає найменшу суму у розмірі €10 млн, тоді як Польщі буде виділено €29,5 млн, а Болгарії – €16,7 млн.

 

Матеуш Моравецький запросив більшу суму, назвавши пропозицію Брюсселя «неадекватною». «Європейська комісія має більше допомагати нам щодо цього», – прокоментував він.

 

Оскільки прохання так і не були виконані, Ковальчик вирішив за краще зрезигнувати з посади. «Оскільки такий запит, очевидно, не буде виконаний Єврокомісією, я вирішив піти з посади міністра сільського господарства», – цитує польського міністра Polskie Radio24.

 

У Польщі імпорт дешевого українського зерна дестабілізував місцевий ринок, при цьому найбільш постраждалі реґіони розташовані на південному сході, найближче до України.

06.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
406-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби було відбито понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
05.04.23 | | Україна
Кілька незасвоєних уроків Володимира Яніва
Людмила Тарнашинська
«Відшукати первні нашої духовности, проаналізувати себе, сягнути до джерел, відчистити духовність від намулу чужого, розкладового, руйнуючого, щоб іти до абсолютного Добра»
04.04.23 | | Минуле
Дивний матеріал ламає класичний закон фізики
Зі збільшенням тиску теплопровідність арсеніду бору падає, і це змушує фізиків переосмислити науку про екстремальні умови
04.04.23 | | Наука
405-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 69 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
04.04.23 | | Україна
Прості рецепти
Юрко ТИМЧУК
Війна – оптимальний час для зміни правил гри, й оптимізація процесів у цей страшний період потребує менше ресурсів. Головне – не загратися.
03.04.23 | | Україна
Солодких снів, ChatGPT
Енді Кесслер
Штучний інтелект може дати уявлення про те, що робить наш мозок, коли ми спимо: спотворених вхідних даних знімає зациклення у пошуку закономірностей
03.04.23 | | Дискурси
404-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
03.04.23 | | Україна
«Космогонія»: чи тільки розмір має значення?
Богдан Мисюга
Велике полотнище має кілька рівнів оптичного сприйняття. Здалеку – ілюзія рухомого газо-подібного простору, що дає відчуття невагомості. При наближенні – ілюзія руху більша, крім того стають видимі небесні тіла та прозорі обриси міфологічних сцен.
02.04.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.