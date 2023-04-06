Аграрний міністр Польщі подав до демісії через українське зерно.

Безмитний імпорт українського зерна до ЄУ спровокував масові протести польських фермерів.

Міністр рільництва і розвитку села Польщі Генрик Ковальчик (Henryk Kowalczyk) у середу, п’ятого квітня, оголосив про свою демісію на тлі масових протестів фермерів проти постачання зерна з України. Про це повідомило Polskie Radio24. За словами міністра, він залишає посаду через рішення Європейської комісії пролонґувати безмитний імпорт українського зерна до червня 2024 року.

На початку квітня українська пшениця була дешевшою за польську в середньому на 25%. У Польщі ця проблема особливо чутлива, бо вже у листопаді 2023 р. у країні відбудуться парламентські вибори.

Запровадження мит вимагали польські фермери. Вони навіть погрожували зірвати візит Президента України Володимира Зеленського до Варшави, який відбувся п’ятого квітня, якщо на той час їхні вимоги не виконають. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що однією з тем обговорення із Зеленським буде вплив імпорту українського зерна, який призвів до зниження цін у кількох східноєвропейських країнах ЄУ та зростання напруженості у сільській місцевості.

Раніше голови урядів Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини й Угорщини звернулися до Єврокомісії з проханням обмежити обсяги українського продовольства, що надходить до Євроунії: зерна, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

Єврокомісія запропонувала постраждалим фермерам з ЄУ загалом €56,3 млн для помʼякшення наслідків, викликаних «надмірною пропозицією» зерна, яке імпортується з України. Румунія отримає найменшу суму у розмірі €10 млн, тоді як Польщі буде виділено €29,5 млн, а Болгарії – €16,7 млн.

Матеуш Моравецький запросив більшу суму, назвавши пропозицію Брюсселя «неадекватною». «Європейська комісія має більше допомагати нам щодо цього», – прокоментував він.

Оскільки прохання так і не були виконані, Ковальчик вирішив за краще зрезигнувати з посади. «Оскільки такий запит, очевидно, не буде виконаний Єврокомісією, я вирішив піти з посади міністра сільського господарства», – цитує польського міністра Polskie Radio24.

У Польщі імпорт дешевого українського зерна дестабілізував місцевий ринок, при цьому найбільш постраждалі реґіони розташовані на південному сході, найближче до України.