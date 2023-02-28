Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини.

Цьому посприяло зростання ціни на акції компанії Tesla.

Згідно з рейтингом інформаційної аґенції Bloomberg, власник багатьох транснаціональних компаній (зокрема Tesla, SpaceX, Twitter) 51-річний Ілон Маск знову видерся на першу сходинку в рейтингу найбагатших людей планети. Станом на вечір понеділка, 27 лютого, його статки оцінювалися в 187,1 мільярда доларів.

Відновлення позицій Маска відбулося на тлі зростання акцій компанії Tesla. З січня 2023 року папери виробника електрокарів зросли у ціні на 70%, до 207,63 долара за акцію. Лише за минулий понеділок денний приріст акцій становив 4,6 відсотка.

Особисті статки Ілона Маска, за версією Bloomberg, тепер перевищують статки голови групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy 73-річного Бернара Арно (Bernard Arnault), який очолював рейтинг останні два місяці. За даними аґенції, статки Арно становлять 185,3 мільярда доларів.

Bloomberg повідомив у грудні минулого року, що Ілон Маск став першою людиною в історії, яка втратила понад 200 мільярдів доларів. На піку заможності Маска в листопаді 2021 року його статки оцінювалися в 340 мільярдів доларів, наприкінці 2022 року — лише в 137 мільярдів. Тоді компанія Tesla опинилася під тиском: акціонери були збентежені, коли Маск як генеральний директор продав пакет акцій на загальну суму 22,9 мільярда доларів. Гроші головним чином пішли на поглинання Twitter. Окрім того, попит на електромобілі Tesla також знизився – частково через зростання конкуренції. Компанія змушена була приваблювати покупців великими знижками.

Судячи з усього, цього року справи у виробника електрокарів йдуть значно краще: Маск виграв позов проти інвесторів. Потім надійшли оптимістичні новини з двох важливих ринків збуту: Європи та Азії. Tesla оголосила про збільшення виробництва на німецькому заводі. І в Китаї останні цифри вказують на потужне зростання. Окрім того, в середу, першого березня, Tesla репрезентує свій новий продукт.