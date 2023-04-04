У Великій Британії частково припинено розслідування проти Фрідмана.

Російського бізнесмена все ще підозрюють у злочинах, пов'язаних із відмиванням грошей.

Британська Національна аґенція боротьби зі злочинністю (National Crime Agency – NCA) припинила розслідування щодо 58-річного російського бізнесмена Міхаіла Фрідмана за двома з трьох пунктів звинувачення, висунутих йому раніше. Про це у вівторок, четвертого квітня, повідомила газета The Financial Times із покликом на свої джерела в правоохоронних органах Великої Британії.

За даними видання, NGA припинила розслідування щодо Фрідмана за підозрою у змові з метою лжесвідчення та в змові з метою обману міністерства внутрішніх справ Об’єднаного Королівства. Проте відомство все ще підозрює бізнесмена у злочинах, пов'язаних із відмиванням грошей.

Третього грудня 2022 року Національна аґенція боротьби зі злочинністю заявила про затримання трьох осіб, які, за припущенням відомства, були причетними до відмивання грошей та до змови з метою надання неправдивих свідчень. Серед затриманих був Міхаіл Фрідман, хоч його ім'я тоді не називалося. Усіх трьох пізніше було звільнено під заставу в 150 тисяч фунтів.

Міхаіл Фрідман, статки якого за оцінками Forbes становлять 12,6 мільярда доларів, мешкає у Великій Британії з 2015 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти нього запровадили санкції Євроунія та Велика Британія. Фрідман намагається оскаржити штрафні заходи у суді.