Прості рецепти

Юрко ТИМЧУК

Війна – оптимальний час для зміни правил гри і оптимізація процесів в цей страшний період вимагає менше ресурсів. Головне – не загратися.

 

Довколарелігійне тижня

 

 

У подіях довкола Києво-Печерської Лаври продакт-плейсмент спрацював на 100%. Журналісти-розслідувачі можуть поколупатися у закуліссі, дослідити підводні течії і знайти, який профіт мали від виселення московських попів з Лаври louis Vuitton, Calvin Klein і, звичайно, Mercedes. Відставний настоятель святині, митрополит Павло Лебідь (більш відомий як Паша Мерседес) зробив все можливе, аби його паства і взагалі всі зацікавлені взнали скільки коштує шалик пов’язаний на шию скандального попа, як швидко розганяється до сотні його елітне авто і дасть Бог згодом розкаже в якому салоні краси роблять якісну епіляцію служителям культу і скільки таке задоволення коштує.

 

Зараз Лебідь-Мерседес сидить під домашнім арештом у власній хатинці, яку він називає скромною обителлю, а Служба безпеки України повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). На якийсь дуже нетривалий час митрополиту російські піарники зліпили імідж мученика і страстотерпця, під його омофором неадекватні парафіяни УПЦ МП в межах власних сил чинили дебош і не допускали на територію Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики, яка мала провести інвентаризацію майна. Коли компетентні органи доступно розтлумачать вірянам, що усіляка влада від Бога і, якщо вони в то не вірять, то нехай попитають єдиновірців з РФ. Якби на тих теренах хтось навіть закутаний у louis Vuitton від тімені до п’ят почав качати права перед представниками влади, то під домашній арешт його б відправляли з браслетом стеження натягнутим вже на поломану ногу.

 

Тому апологети російського православ’я ще трохи полементують і Лавру покинуть. А потім російські деміурги створення конфлікту в Україні знайдуть нового ще не окільцьованого Лебідя і вигадають нову тему, за допомогою якої показуватимуть «звєріний оскал бендеровскіх сатаністов». Шкода що самого Паші Мерседеса в інформаційному просторі стане менше, його неологізмів на кшталт «диявольське збіснення» бракуватиме.

 

 

Довколафармацевтичне тижня

 

 

Створити проблему, щоб потім героїчно з нею боротися, українці і самі вміють досить кваліфіковано. Простих смертних перелякали, що з 1 квітня всі рецептурні лікарські препарати продаватимуться в аптеці лише при наявності рецепта. Цей цілком логічний крок був продиктований занадто великою любов’ю співвітчизників до вживання антибіотиків, яким лікували все аж до гикавки і вивиху гомілкової кістки. Тепер антибіотики (а ще гормональні, антигельмінтні, кровозріджуючі препарати, антидепресанти та ще цілий ряд ліків) відпускатимуть лише за рецептом лікаря.

 

З цим ще можна було б якось жити, але в Міністерстві охорони здоров’я вирішили не зупинятися  на досягнутому і урізноманітнити життя співвітчизників електронним рецептом за допомогою якого потребуючі купуватимуть нейролептики, релаксанти і, ясна річ, антибіотики. В останніх днях березня це спровокувало помітні черги біля аптек, в яких спраглі до пігулок хотіли закупитися на три життя вперед, і в МОЗ зрозуміли, що щось пішло не так. Врешті ескулапи вирішили – на час війни без електронних рецептів українці якось переживуть, а потім буде видно. Хоча як опанують процес експлуатації електронного рецепту пенсіонери в селі Потутори чи на хуторі Паньківка після перемоги залишається відкритим питанням.

 

 

Президентське тижня

 

 

Президент мусить бути в курсі речей, які між собою абсолютно непоєднувані. Володимир Зеленський про це пам’ятає і одночасно з закручуванням гайок росіянам та вітчизняним зрадникам-колаборантам веде очолювану країну в Євросоюз за допомогою електросамокатів.

 

По-перше, президент України запровадив санкції терміном на 10 років проти 230 громадян РФ, кількох організмів, які ще досі мають українське громадянство і проти 154 компаній з Росії та однієї з окупованого Мелітополя. В своєму наступному указі Зеленський запровадив санкції, які  передбачають блокування активів і обмеження торговельних операцій, проти 225 російських компаній та 33 росіян.

 

Найодіознішою персоною в цьому списку є екс-президент «Мотор-Січі» В’ячеслав Богуслаєв, якому 28 березня оголосили ще одну підозру (за співпрацю з РФ зрадника заарештували ще в жовтні минулого року) за те, що він наказав працівникам «Мотор Січі» вивести з ладу вертольоти, які планували купити в міністерстві оборони.

 


По-друге, президент підписав закон, який визнає електросамокати та інший легкий електротранспорт транспортними засобами. Цей ж документ ввів визначення для різних видів автомобільного транспорту, що працює на альтернативному паливі. У пояснювальній записці до закону вказано, що законопроект розроблений з метою реалізації окремих положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На практиці буде цікаво спостерігати, як буде втілюватися в життя вимога до забудовників, які тепер мусять при будівництві житлових комплексів проектувати 50% паркомісць під електрокари, а також забезпечувати парковки місцями для зарядки.


Правил дорожнього руху для користувачів електросамокатів досі в Україні не існує. Якщо добре ляже карта, то на Банковій взнають про заборону цих транспортних засобів в Парижі, за що проголосувала переважна більшість тамтешніх мешканців і візьмуть цей досвід на озброєння.

 

 

Підтримка тижня

 

 

«Дякую МВФ та Кристаліні Георгієвій за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ», - повідомив у Twitter Володимир Зеленський, констатувавши формалізацію угоди між Україною і Фондом стосовно найбільшого кредиту з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

 

Пакет допомоги розрахований на чотири роки і покликаний задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Крім об’єму кредиту міжнародні оглядачі звертають увагу на те, що ці $15,6 млрд є також і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному військовому конфлікті.

 

А вже в понеділок 3 квітня у вітчизняному Міністерстві фінансів відзвітували, що до державного бюджету від МВФ надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд.
 

03.04.2023

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