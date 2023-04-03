На виборах у Фінляндії перемогли опозиційні консерватори.

Зміна влади жодним чином не вплине на вступ країни до НАТО.

Петтері Орпо

На парламентських виборах у Фінляндії, що відбулися в неділю, за попередніми даними, перемогу здобувають опозиційні партії. Про це повідомила на своєму сайті громадська телерадіокомпанія YLE.

За попередніми підсумками виборів, за консервативну Національну коаліційну партію на чолі з колишнім головою МВС та міністром фінансів Петтері Орпо (Petteri Orpo) проголосували 20,9% виборців. Наразі партія може претендувати на 48 депутатських мандатів з 200, тобто додасть до свого парламентського активу 10 багнетів.

Друге місце здобула також опозиційна партія «Істинні фіни» (Perussuomalaiset) на чолі з Рііккою Пурро (Riikka Purra). За неї проголосувало 20,5% виборців. Цей результат дозволяє партії здобути 46 мандатів (+7). Соціал-демократична партія, що лідирувала на початку підрахунку голосів на чолі з прем'єркою Санною Марін, зійшла на третє місце. Її підтримали 19,6 % фінів, які взяли участь у виборах. Таким чином партія матиме 43 місця в парламенті, що на три мандати більше, ніж раніше.

Електоральна фреквенція становила 71,9%, причому приблизно 40% виборців проголосували достроково.

Остаточні результати виборів буде оголошено в середу, п’ятого квітня, утім Марін уже визнала свою поразку. «Це справді гарне досягнення, навіть незважаючи на те, що сьогодні ми не фінішували першими. Демократія сказала своє слово. Фінський народ проголосував, а урочистість демократії – це завжди чудово», – заявила вона, виступаючи перед своїми прихильниками.

Оскільки жодна з партій не здобула більшості, то слід очікувати формування коаліції. Більшість потребує понад 100 місць у парламенті. Партія, яка на парламентських виборах отримала найбільше голосів, отримує першочергове право на формування нового уряду. Лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо вже заявив, що готовий вести перемовини про коаліцію з усіма силами.

Яким би не виявився формат нової урядової коаліції, він жодним чином не вплине на вступ Фінляндії до НАТО. Тим більше, що процес євроатлантичної інтеґрації країни практично завершений, і його підтримували всі основні політичні сили країни. У ході передвиборчої кампанії основна увага виборців була сконцентрована на внутрішньополітичних питаннях, зокрема на необхідності зменшення державних витрат на тлі державного боргу, який зріс останніми роками, стані ринку праці, освіті.