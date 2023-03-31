Президентка Грузії скритикувала уряд за саботаж євроінтеґрації.

Вона також звинуватила грузинську владу в «нечіткій позиції» щодо російсько-української війни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила виконавчу владу Грузії та парламентську більшість на чолі з партією «Грузинська мрія» в спробах змінити прозахідний політичний курс країни. Про це повідомив грузинський інформаційний портал APSNY.ge.

«Правляча партія одноголосно називала європейський шлях нашим цивілізаційним вибором, тож тепер я не можу не спитати вас, де ви стоїте і чому? Чому ви відхилилися від волі народу та отриманого від нього мандата, який сумлінно виконували досі? Сьогодні ви – влада, яка потроху почала змінюватись. Замість зміцнення державних інститутів як наріжного каменю демократії країни зміцнюється однопартійна система та її впливи. Ухвалені в прискореному режимі закони (закон про прослуховування, скасування Служби держінспектора, зміни правил призначення суддів, закон про іноземних аґентів, – ред.) служать не зміцненню демократії в країні чи благополуччю громадян, а зміцненню та продовженню влади», – заявила президентка, виступаючи в парламенті зі щорічною доповіддю про внутрішню та зовнішню політику Грузії.

Саломе Зурабішвілі заявила, що реальна зміна політичного курсу розпочалася у 2021 році. «Тоді було анульовано угоду з опозицією про ухвалення нової виборчої системи, тоді ж уряд відмовився від запропонованого Європейською Унією великого кредиту, розпочалася антиєвропейська риторика», – зазначила вона.

«Як би ви (виконавча влада та парламентська більшість, – ред.) не намагалися переконати наш народ, що Європа суперечить нашим національним інтересам і цінностям, ви не зможете досягти своєї мети. Правляча партія "Грузинська мрія" посилює вплив на уряд і парламент. Партія стала простором ухвалення рішень», – сказала Зурабішвілі.

За її словами, внаслідок проведення такої «незрозумілої політики» у Грузії сьогодні страждають дипломатичні відносини з тими європейськими країнами, які традиційно її підтримували.

Окрім того, глава грузинської держави розкритикувала уряд і парламентську більшість за її нечітку позицію щодо російсько-української війни. На її думку, грузинська влада не змогла проявити щодо України «ні дипломатії, ні розсудливості».