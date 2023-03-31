Велике журі Нью-Йорка проголосувало за звинувачення Трампа.

Вперше в історії США чинному чи колишньому президентові буде висунуто кримінальні звинувачення.

Велике журі, скликане окружним прокурором Мангеттена Елвіном Браґґом (Alvin Bragg), проголосувало в четвер, 30 березня, за затвердження обвинувального висновку у «справі Стормі Деніелс (Stormy Daniels)». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Йдеться про виплату Дональдом Трампом 130 тисяч доларів за мовчання порнозірці, яка стверджувала, що вона мала з ним сексуальні стосунки. Таким чином уперше за всю історію США чинному чи колишньому президентові буде висунуто кримінальні звинувачення.

Деталі обвинувального висновку будуть оприлюднені після появи Дональда Трампа перед суддею в Мангеттенському суді, де йому офіційно зачитають звинувачення. Коли і як це станеться, поки що не повідомляють, але можливо, що колишнього президента затримають правоохоронці й приведуть до зали суду в кайданках.

Як йдеться у заяві Елвіна Бреґґа, розміщеній у Twitter у п'ятницю, 31 березня, обвинувачі зв'язалися з адвокатами Трампа, щоб погодити його явку до офіса окружного прокурора. Додаткову інформацію прокурор обіцяв надати після того, як буде призначено дату висунення звинувачень. Які саме звинувачення висунуть експрезидентові США, наразі не повідомляється.

Дональд Трамп назвав рішення великого журі схвалити обвинувальний висновок «політичним переслідуванням та втручанням у вибори на безпрецедентному в історії рівні». Окружний прокурор Елвін Браґґ, за його словами, «одержимий ідеєю дістати Трампа». Адвокати експрезидента Сьюзан Нечелес (Susan Necheles) і Джозеф Такопіна (Joseph Tacopina) заявили, що «рішуче боротимуться» з обвинуваченнями.

Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката Майкла Коена (Michael Cohen) виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше. Як зазначають коментатори, це буде складна для прокуратури справа. Сама собою ця виплата незаконною не була. Суть звинувачення у тому, що Трамп сфальшував податкові документи, внісши суму, виплачену порноакторці, як витрати на юридичні послуги. А це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку. Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці, але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не висунули.

Висунення звинувачень Дональду Трампу, який знову балотується в президенти, формально не повинно завадити йому вести передвиборчу кампанію. Американськими законами це не заборонено. Наразі Трамп є об'єктом щонайменше ще двох розслідувань, які можуть завершитися висуненням йому кримінальних звинувачень. Федеральна прокуратура розслідує його поводження зі секретними документами, які були незаконно вивезені з Білого дому та виявлені у резиденції Трампа у Флориді. А окружний прокурор у Джорджії веде розслідування за підозрою у спробі Трампа вплинути на результат президентських виборів у Джорджії 2020 року.