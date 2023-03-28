398-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:32 OSINT-розслідувачі встановили місце зйомки російського пропагандистського ролика, на котрому було зафільмовано військову машину з українським прапором і солдатів із жовтими пов'язками, які стріляють у бік авто з жінкою та дитиною – цей фейк зняли на південно-західній околиці окупованого Донецька, географічні координати – 47.9769473, 37.9534718. Точну локацію визначили через особливості насадження дерев, розміщення ліній електропередач відносно дороги і перехрестя. Пізніше підписник телеґрам-каналу Moscow Calling із Донецька виїхав за вказаними координатами і зняв на місці характерні гілки дерев, підтвердивши знахідку OSINT-розслідувачів. Напередодні цей ролик опублікувало у своєму твіттері ціле МЗС Росії – наразі допис із фейком уже витерли.

12:24 Три доби поспіль немає обстрілів в напрямку Дніпровсько-Бузького лиману, відзначила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, зазначивши, що "після знищення польового складу з боєприпасами у них відсутня можливість їхнього постачання. Ворог не має можливості підтягувати техніку, навіть мінометне озброєння, оскільки в результаті вдалої роботи наших підрозділів були знищені їхні бойові позиції, а шторм не дозволяє вільного пересування". Загалом, на Півдні відчувається зниження бойової активності росіян: "Це відбувається через роботу підрозділів Сил безпеки та оборони із зачищення 20-30-кілометрової смуги на лівому березі Дніпра".

12:18 У Бахмуті зменшилась кількість бойових зіткнень з ворогом: за добу на цьому напрямку відбулось 19 боїв з противником, 14 з них – у місті, повідомив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону: "Останні три дні кількість боїв зменшилась, але тут потрібен серйозний аналіз – це може бути певне перегрупування військ. Рух своїми силами, підрозділами. Думаю, наступні дні-тиждень покажуть, що це насправді"

12:11 Росіяни знову випустили керовану авіаційну бомбу по Сумщині – снаряд розірвався у Білопіллі.

11:59 Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" росіян за допомогою дрона-камікадзе – відео влучання оприлюднила пресова служба СБУ. Для спецслужби то вже четвертий "ТОР" за березнь.

11:50 Сьогодні внаслідок негоди (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України (Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області), попередили в Укренерго. Через похолодання підвищилось споживання, однак виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, триває також незначний імпорт електроенергії. У Житомирській області застосовуються обмеження споживання через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян.

11:31 На Львівщині внаслідок нічної негоди без електрики залишаються 80 населених пунктів повністю і 82 - частково, повідомили в "Львівобленерго".

11:18 Перші українські пілоти пройшли навчання в США, і виявилось, що півроку для цього достатньо, сказав міністр оборони України в інтерв'ю виданню "Gazeta Wyborcza" і додав: "Говорили, що для підготовки на "Patriot" потрібно 10 місяців. Виявилося, що ми змогли це зробити за 10 тижнів."

11:07 Ціллю вчорашнього замаху у Маріуполі був Михайло Москвін, начальник "поліції" в окупованому місті. "Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних таборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за гратами", – заявивли у Маріупольській міській раді. Наразі Москвін перебуває у лікарні у тяжкому стані.

10:49 Президентові компанії "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєву оголосили нову підозру – Служба безпеки України виявила, що у квітні 2022 року Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки. "Очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення. Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта", – поінформували в СБУ. Богуслаєва підзрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

10:38 Рада безпеки ООН не підтримала резолюцію, запропоновану Росією у співавторстві з Китаєм, Білоруссю, Венесуелою, КНДР, Нікарагуа, Сирією та Еритреєю, в якій міститься пропозиція розпочати міжнародне розслідування ООН з вибухів на газогонах "Північного потоку". Три члени Ради Безпеки – Росія, Китай та Бразилія – проголосували "за", решта 12 країн – утрималися. Представник США при ООН Роберт Вуд заявив, що потреби проведення розслідування щодо "Північних потоків" під егідою ООН немає, "оскільки розслідування Швеції, Данії та Німеччини йдуть всебічно, прозоро і неупереджено".

10:35 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями Росія продовжує надавати пріоритет операції з оточення міста Авдіївка Донецької області. Однак російські війська досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат бронетехніки. Під час спроби оточити Авдіївку з півдня 10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну з серпня 2022 року. Численні свідчення з відкритих джерел вказують на те, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем низької дисципліни та низького морального духу. Незважаючи на ймовірний період підготовки в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність. Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, значною мірою були спричинені тактично недосконалими лобовими атаками, подібними до інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар.

10:20 У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, – аварійні відключення споживачів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання. На Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури. Генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів

10:10 Болгарія готується через посередників продати Україні сотні тисяч одиниць боєприпасів радянського зразка вартістю майже 175 мільйонів євро, що може переломити хід війни на окремих напрямках, повідомив колишній міністр оборони Бойко Ноєв.

10:00 Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку, не залишаючи спроб оточити та захопити місто, на сьогодні головне завдання ЗСУ – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат, що дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу, написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

09:55 Вночі знищено всі – близько десяти – ворожі БПЛА "Shahed", що атакували Київ, від падіння уламків виникла пожежа у Святошинському районі, жертв немає, повідомила Київська міська військова адміністрація.

09:45 Вночі в Дніпропетровській області знищили два ворожі БПЛА, один влучив у підприємство, внаслідок чого виникла пожежа, за кілька годин рятувальники її загасили. повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 171 730 (+570) осіб, танків – 3602 (+7) од., бойових броньованих машин – 6966 (+13) од., артилерійських систем – 2653 (+15) од., РСЗВ – 525 (+2) од., засобів ППО – 277 (+0) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5502 (+9) од., спеціальної техніки – 287 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

105,4% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

40,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

91,7% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

86,1% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

47,1% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. 27 березня, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Слов’янськ Донецької області, постраждали цивільні люди, є загиблі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. В Херсонській області, у місті Берислав, від авіаційного удару противника постраждав цивільний об’єкт. Вночі, для завдання авіаударів, противник задіяв 15 ударних БпЛА типу «Шахед-136».14 з них знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби, підрозділии Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил російської федерації. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Баранівка, Товстодубове, Студенок, Голишівське, Стукалівка, Волфине, Тур’я, Майське, Мезенівка та Попівка Сумської області, а також районів населених пунктів на Харківщині - Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне. На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області; Стельмахівка, Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської, а також Терни, Сіверськ, Спірне та Виїмка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка. Обстріляв Васюківку, Григорівку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Предтечине, Курдюмівку, Озарянівку, Дружбу та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка. Застосував аерозольні «сльозогінні» гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка Запорізької області та Херсон, Козацьке та Антонівка. Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області, до окремих населених пунктів не можливо потрапити без місцевої реєстрації. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів.

07:55 Вночі 27 березня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками «Shahed-136/131» та керованими авіаційними бомбами, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Атака «шахедів» здійснювалась з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами. Загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе «Shahed-136/131», один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ. Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА «Гранат-4».

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Чутки про відставку 27 березня з посади командувача Східним угрупованням військ РФ генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриманий і цинічний резонанс в російському інформаційному просторі.

• Російські мілблогери також стримано відреагували на заяву президента Росії Путіна 25 березня про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, підкреслюючи, що повідомлення Путіна спрямовані на західну, а не на внутрішню російську аудиторію.

• Російське військове керівництво, ймовірно, до наступу на Авдіївку, залучило обмежену кількість висококваліфікованих підрозділів "групи Ваґнера", ймовірно, щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи у цьому районі.

• Російські сили досягли незначних успіхів навколо Сватового, і російські війська продовжують наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях, досягнувши певних успіхів у межах Бахмута.

• Російські війська продовжували наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Схоже, що Росія все активніше розгортає елементи регулярних збройних формувань вздовж усієї лінії фронту, в тому числі на півдні України.

• Російська влада продовжує формувати нові добровольчі батальйони, підпорядковані іррегулярним формуванням.

• У Маріуполі Донецької області українські партизани здійснили напад із застосуванням саморобного вибухового пристрою на співробітника окупаційних силових структур.