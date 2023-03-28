РБ ООН відкинула резолюцію Росії про вибухи на «Північних потоках».

Росію звинуватили в намаганні «дискредитувати роботу поточних національних розслідувань» щодо терактів на газогонах

Рада Безпеки ООН не підтримала резолюцію, запропоновану Росією у співавторстві з Китаєм, Білоруссю, Венесуелою, КНДР, Нікарагуа, Сирією та Еритреєю, в якій міститься пропозиція розпочати міжнародне розслідування ООН з вибухів на газогонах «Північного потоку», скоєних у вересні 2022 року. Про це повідомило радіо Voice of America. У документі Росія вимагала від генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерреша створити міжнародну незалежну комісію для розслідування всіх аспектів теракту, включно з ідентифікацією «виконавців, спонсорів, організаторів і пособників».

Три члени Ради Безпеки – Росія, Китай та Бразилія – проголосували «за», решта – 12 країн – утрималися. Для ухвалення резолюції необхідно щонайменше дев'ять голосів членів Радбезу і щоб жоден постійний член РБ ООН не наклав на неї вето.

Перед тим, як резолюція була поставлена на голосування, представник російської делегації пояснив, чому Росія вважає за важливе розпочати таке розслідування. «Ми висунули таку ініціативу, оскільки у нас є поважні й досить обґрунтовані сумніви щодо об'єктивності та транспарентності національних розслідувань, які проводять деякі європейські держави. Вони, на жаль, демонструють відсутність намірів співпрацювати із зацікавленими сторонами, зокрема, з нашою країною як із однією з найбільш постраждалих, з метою всебічного прояснення обставин цього злочину, що поставив під загрозу різні аспекти міжнародного миру та безпеки», – заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

Наразі Німеччина, Данія та Швеція продовжують національні розслідування щодо вибухів на газогонах. Саме ці розслідування і стали для багатьох членів Ради безпеки причиною утриматися під час голосування. Представники кількох країн, виступивши на засіданні, пояснили, що вважають за необхідне спочатку довести ці національні розслідування до кінця.

Зокрема, представник США при ООН Роберт Вуд (Robert Wood) заявив: «Потреби проведення розслідування щодо "Північних потоків" під егідою ООН немає, оскільки розслідування Швеції, Данії та Німеччини йдуть всебічно, прозоро і неупереджено». Резолюцію РФ він назвав «спробою дискредитувати роботу поточних національних розслідувань і упереджено поставитися до будь-яких їхніх висновків, які не відповідають визначеному та політичному наративу Росії».

Роберт Вуд категорично відкинув висловлені в Росії звинувачення у причетності США до диверсій. «США категорично заперечують необґрунтовані звинувачення Росії у причетності до цих актів саботажу. США аж ніяк не брали участь у них. Крапка. Як ми говорили раніше, міжнародне співтовариство не може допустити жодних навмисних дій щодо руйнування критично важливої інфраструктури», – наголосив Роберт Вуд.

Своєю чергою американський представник зробив закид на адресу Москви: «Якщо Росію справді так непокоїть руйнування важливої цивільної інфраструктури, вона могла б продемонструвати це своїми діями. Росія робить заяви про те, що вкрай стурбована саботажем критичної інфраструктури, а тим часом сама невтомно атакує свого сусіда, бомбардує міста та села по всій Україні, руйнуючи житлові райони та медичні установи».

Росія почала просувати свою резолюцію в ООН після публікації розслідування американського журналіста Сеймура Герша (Seymour Hersh), який у своїй статті стверджував, що за підривами «Північних потоків» у вересні минулого року нібито стоять США. Стаття Герша ґрунтується на даних з анонімних джерел та опублікована ним самостійно на власному сайті, без підтримки будь-яких офіційних західних ЗМІ.