Євроунія погрожує санкціями за розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Україна вимагає скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН через ці плани Росії.

 

 

Європейська Унія готова запровадити нові санкції у разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї у Білорусі. Про це заявив верховний представник ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Заява пролунала після слів президента Росії Володимира Путіна про можливе розташування російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

 

«Розміщення Білоруссю російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це їхній вибір. ЄУ готова відповісти подальшими санкціями», – написав Боррель у Twitter.

 

Тим часом МЗС України виступило з вимогою скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН через ці плани Росії. У відомстві назвали останні заяви Москви «провокаційним кроком злочинного путінського режиму, який підриває основи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки в цілому». МЗС України також закликало білоруське суспільство «не допустити реалізації злочинних намірів». Водночас українське зовнішньополітичне відомство заявило, що «очікує ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, у тому числі як постійних членів Ради Безпеки ООН».

 

Про плани Росії розмістити у Білорусі російську тактичну ядерну зброю Путін розповів у інтерв'ю журналісту телеканалу «Россия 1» Павлу Зарубіну, оприлюдненому в суботу ввечері, 25 березня. За словами російського диктатора, у Білорусі вже розміщено 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю, та ракетний комплекс «Искандер», теж носій такої зброї. Окрім того, першого липня 2023 року у Білорусі закінчується будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

27.03.2023

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