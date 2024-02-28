Курс біткоїна перевищив $59 тисяч.

Це сталося вперше з 2021 року, аналітики ринку прогнозують продовження зростання.

Курс біткоїна (BTC) вкотре оновив річний максимум, перевищивши в середу, 28 лютого, позначку 59 тисяч доларів на біржі Binance. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

За даними CoinMarketCap, біткоїн подорожчав на 4,4%, досягнувши рівня 59259 доларів. Таким чином тижневе зростання криптовалюти досягло рівня 13,5%, а місячне – 38%.

Зростання курсу біткоїна відбулося через два дні після оголошення про те, що американська компанія MicroStrategy Майкла Сейлора (Michael Saylor) придбала ще 3000 BTC на загальну суму 155 мільйонів доларів США за середньою ціною 51 813 доларів США в період з 15 до 25 лютого. Тож наразі MicroStrategy є найбільшим у світі власником біткоїнів серед компаній, які публічно оголошують придбання криптовалюти. Загалом же за цей період було придбано 193 тисячі BTC за 6,09 мільярда доларів США.

Таким чином зростання біткоїна відбувається вже третю добу поспіль практично без відкатів та помітних корекцій. Капіталізація BTC перевищила $1,15 трлн, за даними CoinGecko.

За словами Міккеля Морча (Mikkel Morch), засновника інвестиційного фонду цифрових активів ARK36, нещодавнє придбання біткоїнів компанією MicroStrategy є інституційною підтримкою, яка переважно підживлює зростання курсу. «У найближчі кілька тижнів ми можемо побачити новий історичний максимум як для біткоїна, що обумовлено очікуванням майбутнього галвінґу (скорочення нагороди бітнерів майнерам вдвічі) і потенційним прийняттям спотового ETF в США», – зазначив він.