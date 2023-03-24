У Франції набирають обертів заворушення через пенсійну реформу.

На вулиці вийшло більше мільйона демонстрантів, почалися зіткнення з поліцією, підпали й інші акції вандалізму. 

 

 

У Франції тривають акції протесту, спричинені пенсійною реформою. У четвер, 23 березня, в антиурядових демонстраціях взяло участь більше мільйона людей по всій країні. Про це повідомляє видання Le Monde.

 

У Парижі, за даними МВС, на вулиці вийшли понад сто тисяч демонстрантів, почалися сутички з поліцією, підпали й інші акції вандалізму. Правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ та ґумові кийки. За добу у Франції проведено понад 200 затримань, із них 103 – у Парижі.

 

Під час заворушень 149 поліціянтів і жандармів були поранені, повідомив голова МВС Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin). «У них кидали бруківкою, пляшками із запальною сумішшю», – заявив міністр під час відвідин паризької префектури поліції. За його словами, загалом з початку масових протестів проти пенсійної реформи, які розпочалися у січні, постраждали понад 350 правоохоронців.

 

Міністр внутрішніх справ повідомив, що в ніч на п’ятницю, 24 березня, протестувальники підпалили двері мерії Бордо. Пожежники, на щастя, швидко загасили вогонь. Також там відбувся напад на комісаріат поліції. Усього близько 200 різних підпалів довелося гасити у Парижі.

 

Повідомляли про серйозні погроми в центрі Тулузи. Запеклі сутички з поліцією сталися в Ліоні, де люди побили вітрини банків та закидали камінням мерію одного з міських округів.

 

Акції протесту через пенсійну реформу, яка піднімає вік виходу французів на пенсію з 62 до 64 років, тривають зі січня цього року. 16 березня уряд Елізабет Борн вирішив відмовитися від схвалення реформи Національними зборами й скористався статтею 49.3 конституції Франції. Вона дає змогу провести реформу без голосування у парламенті, поставивши питання про довіру уряду.

24.03.2023

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