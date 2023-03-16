Сенат Франції схвалив суперечливий законопроєкт про пенсійну реформу.

У країні з січня проходять багатотисячні акції протесту проти цієї реформи.

 

 

Сенат Франції схвалив законопроєкт про пенсійну реформу. Під час остаточного голосування в четвер, 16 березня, за документ висловилося 193 сенатори, проти ­– 114. Про це повідомляє газета Le Figaro. Текст тепер мають розглянути Національні збори, де, як вважають експерти, результати голосування будуть набагато менш передбачуваними.

 

Сенатори ухвалили проєкт закону, узгоджений напередодні спільним комітетом двох парламентських палат. У ході консультацій було усунуто суперечності щодо низки деталей. При цьому головне положення про перехід до віку виходу на пенсію у 64 роки залишилося незмінним.

 

Документ вже передано на розгляд депутатів Національних зборів перед наступним остаточним голосуванням. У зв'язку з цим Le Figaro зазначає, що «у президентському таборі, який має лише відносну більшість у Бурбонському палаці (у Національних зборах – ред.), вже є кілька дезертирів, а його тимчасові союзники не всі налаштовані відстоювати законопроєкт, близько 20 з них можуть проголосувати проти».

 

Президент країни Емманюель Макрон та уряд могли б застосувати статтю 49-3 Конституції республіки, яка дозволяє провести реформу без схвалення Національними зборами. Утім вони хотіли б уникнути такого кроку, усвідомлюючи, що це загрожує соціальним загостренням та посиленням розколу в політичному світі Франції. Тому президент намагається знайти порозуміння з парламентаріями.  

 

Утім Макрон не виключає й інших різких рухів. Напередодні він провів нараду з урядовцями, на якій, за даними ЗМІ, не виключив розпуску Національних зборів та оголошення нових парламентських виборів у разі провального голосування.

 

Як вже писало наше видання, у Франції з січня проходять багатотисячні акції протесту проти пенсійної реформи.

16.03.2023

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