Національні збори Франції відхилили вотум недовіри уряду.

Голосування було пов’язане зі запровадженням кабінетом пенсійної реформи без згоди Національних зборів.

Національні збори Франції у понеділок, 20 березня, відхилили вотум недовіри уряду, ініційований опозицією через пенсійну реформу, яка піднімає вік виходу французів на пенсію з 62 до 64 років. За вотум проголосувало 278 французьких депутатів. А для відправки кабінету до демісії потрібно було 287 голосів. Про це повідомило французьке видання Le Figaro.

Таким чином підтримана лівими та центристами ініціатива відправити уряд до демісії не пройшла. Ще раніше експерти прогнозували, що вотум недовіри уряду не буде схвалено більшістю депутатів. Однак очікувалося, що не вистачить близько двох десятків голосів, а насправді забракло лише дев'яти. Евентуально, вотум підтримала фракція консервативної партії «Республіканці», хоча раніше її представники висловлювалися проти.

Понад два місяці уряд та створена Макроном партія «Відродження» намагалися переконати парламентарів підтримати один із головних реформаторських проєктів президента. Проте відповіддю на це стали тисячі поправок з боку альянсу лівих партій у Національних зборах і численні акції протесту.

Внаслідок гострого соціального та політичного конфлікту партії «Відродження», яка підтримує Макрона, не вдалося знайти достатньої кількості голосів у парламенті, щоби провести пенсійну реформу. Тому уряд Елізабет Борн вирішив відмовитися від голосування в парламенті й скористався статтею 49.3 конституції Франції. Вона дає змогу провести реформу без голосування у парламенті, поставивши питання про довіру уряду. Якби довіру команді Борн підтвердити не вдалося, уряд був би змушений подати до демісії, а пенсійна реформа вважалася б неприйнятою.